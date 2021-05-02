Примера. Бетис оступился, а Вильярреал поднял себе настроение перед Арсеналом

Ничья, которая понравилась хозяевам гораздо больше, чем гостям. "Бетис" ведет борьбу за попадание в Лигу Европы, и терять очки на поле аутсайдера ему не годится.

Тем не менее, сегодня "Вальядолид" создал вердибланкос много проблем, играя во взрывной, вертикальной манере. "Бетис" так и не смог к нему приспособиться, поэтому счет на табло, скорее, справедлив, чем нет.

Оба гола в матче были забиты после отличных фланговых передач. Кроме этого, команды обменялись отмененными мячами, а "Бетис" еще и претендовал на пенальти на последних минутах игры, но арбитр остался непреклонен, только выписал по желтой тем, кто чересчур активно не соглашался с его решением.

460 - Joaquín has equaled to José Ramón Esnaola as the Real Betis player with the most appearances in all competitions (460). Historic. pic.twitter.com/m5ByJrNxqG — OptaJose (@OptaJose) May 2, 2021

В таблице "Вальядолид" благодаря ничьей поднялся на 16-е место, имея в активе 32 очка. Зону вылета команда Серхио опережает лишь на два балла, так что ее будущее продолжает висеть на волоске. У "Бетиса" ситуация намного более комфортная: он 7-й с 51 очком и неплохими перспективами закончить сезон в ТОП-5. Правда, для этого играть нужно лучше, чем сегодня.

34-й тур Примеры. Вальядолид. "Хосе Соррилья"

"Вальядолид" - "Бетис" - 1:1

Голы: Вайсманн, 68 - Руибаль, 49

"Вальядолид": Роберто Хименес - Луис Перес (Янко, 54), Хавьер Санчес (Оливас, 54), Эль-Ямик, Оласа - Плано, Мичел (Феде, 54), Хоакин Фернандес (Жота, 54), Меса, Орельяна (Мараньяо, 71) - Вайсманн

"Бетис": Браво - Эмерсон, Манди, Виктор Руис, Миранда - Гвидо Родригес, Гуардадо (Хоакин, 71) - Каналес, Фекир, Руибаль (Тельо, 79) - Борха Иглесиас (Морон, 84)

Предупреждения: Хавьер Санчес, 49, Янко, 88 - Виктор Руис, 18, Гуардадо, 40, Манди, 90, Эмерсон, 90+2, Фекир, 90+2

Год назад это был бы матч равных по уровню команд, но сейчас все не так. Унаи Эмери дал отдохнуть Жерару Морено, Раулю Альбиолю и Альфонсо Педрасе перед ответным полуфиналом ЛЕ против "Арсенала", но его команда все равно выиграла.

"Хетафе" выставил против набравшего ход "Вильярреала" мощную, физически сильную команду, которая качественно работала против мяча, но некоторые шансы "Подводники" все равно создавали - например, плотно пробивал Капу, но гостей спас Сория.

Снова разочаровал Пако Алькасер, просто потерявшийся на поле. Когда на замену вышли Бакка и Морено матч заиграл новыми красками, и под занавес игры команда Эмери таки добилась своего. Забил, правда, отнюдь не лидер и даже не игрок основы, а 18-летний воспитанник "Подводников" Жереми Пино - ему удался эффектный сольный проход в контратаке.

Победа вывела "Желтую субмарину" на 6-е место в таблице с 52 очками, а еще подняла настроение перед игрой в Лондоне, где "Вильярреал" сразится за дебютный еврокубковый финал в истории клуба.

Что касается "Хетафе", то его страданиям нет конца - команда Пепе Бордаласа осталась 15-й с 34 баллами, а значит, входит в число претендентов на вылет.

34-й тур Примеры. Вильярреал. "Эстадио де ла Керамика"

"Вильярреал" - "Хетафе" - 1:0

Гол: Пино, 79.

"Вальядолид": Асенхо - Гаспар, Фунес Мори, Пау Торрес, Эступиньян - Парехо (Коклен, 62), Капу - Чуквезе (Пино, 69), Раба (Жерар Морено, 62), Мой Гомес (Баэна, 90+3) - Алькасер (Бакка, 62)

"Хетафе": Сория - Дамьен Суарес, Даконам, Тимор, Оливера - Хуан Иглесиас (Аленья, 69), Максимович, Арамбарри (Кубо, 84), Кукурелья - Унал (Анхель, 78), Мата

Предупреждения: Фунес Мори, 67 - Кукурелья, 63, Максимович, 81

Тяжелая победа на "Камп Ноу", добытая в четверг, таки сказалась на кондициях "Гранады". Сегодня команда Диего Мартинеса выглядела инертнее и банальнее обычного, потому и проиграла.

В целом зрелища команды не подарили и моменты появлялись, скорее, внезапно, чем в результате длительного давления. Так, "Гранада" могла открыть счет после стандарта, но Ледесма отбил удар в упор от Переса; а через три минуты мяч влетел уже в другие ворота - Негредо и Собрино оказались вдвоем перед голкипером, и Альваро не пожадничал.

Вскоре Собрино вообще мог хоронить "Гранаду", но не реализовал выход один на один. Это был, пожалуй, последний стопроцентный момент в матче. После перерыва сумбур на поле еще усилился, а вот футбола было мало.

1982 - El @Cadiz_CF ha sumado 40 puntos después de 34 jornadas en @LaLiga. El último equipo que no salvó la categoría con ese bagaje (tres puntos por victoria) a estas alturas de campeonato fue.... el #Cádiz en la temporada 1981/82 (42 puntos). Miel pic.twitter.com/nFfIuGAeR2 — OptaJose (@OptaJose) May 2, 2021

Благодаря победе "Кадис" поднялся на 11-е место в таблице с 41 очком; "Гранада" осталась 8-й с 45 баллами.

34-й тур Примеры. Гранада. "Нуэво Лос Карменес"

"Гранада" - "Кадис" - 0:1

Голы: Собрино, 39

"Гранада": Эскандель - Фулькье, Херман Санчес, Неуэн Перес (Виктор Диас, 46), Кини - Монторо, Гоналон - Пуэртас (Кенеди, 46, Феде Вико, 79), Эррера (Сольдадо, 54), Мачис (Суарес, 64) - Молина

"Кадис": Ледесма - Карселен, Фали Хименес, Кала, Акапо - Сальви (Искьердо, 65), Йонссон, Хосе Мари (Гарридо, 90), Алехо (Мальбашич, 90) - Негредо (Лосано, 78), Собрино

Предупреждения: Суарес, 66, Гоналон, 72, Кини, 77, Сольдадо, 87, Монторо, 88, Эскандель, 90+2 - Негредо, 74, Собрино, 75

Удаление: Сольдадо, 87