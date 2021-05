Примера. Бетис оступился, а Вильярреал поднял себе настроение перед Арсеналом

Ничья, которая понравилась хозяевам гораздо больше, чем гостям. "Бетис" ведет борьбу за попадание в Лигу Европы, и терять очки на поле аутсайдера ему не годится.

Тем не менее, сегодня "Вальядолид" создал вердибланкос много проблем, играя во взрывной, вертикальной манере. "Бетис" так и не смог к нему приспособиться, поэтому счет на табло, скорее, справедлив, чем нет.

Оба гола в матче были забиты после отличных фланговых передач. Кроме этого, команды обменялись отмененными мячами, а "Бетис" еще и претендовал на пенальти на последних минутах игры, но арбитр остался непреклонен, только выписал по желтой тем, кто чересчур активно не соглашался с его решением.

460 - Joaquín has equaled to José Ramón Esnaola as the Real Betis player with the most appearances in all competitions (460). Historic. pic.twitter.com/m5ByJrNxqG