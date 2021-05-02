  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Примера. Валенсия - Барселона 2:3. Камбэк по-каталонски
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Примера. Валенсия - Барселона 2:3. Камбэк по-каталонски

Испания
(2 голосов)

Месси снова решает

Примера. Валенсия - Барселона 2:3. Камбэк по-каталонски

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Aitor Alcalde

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" доказала, что безвольная осечка с "Гранадой" была не более, чем случайностью, и она по-прежнему готова сражаться за первое место.

Сегодняшний матч в Валенсии сложился для команды Рональда Кумана (который, к слову, отсутствовал из-за дисквалификации) нелегко, но другого и не ждали. "Летучие мыши" провалили сезон, но в топ-матчах они неплохи. Сегодня хозяева по максимуму насытили защиту, и это, вкупе с плохой реализацией "Барсы", позволяло им держаться в игре 70 минут.

Облегчить задачу своим могли Педри и Араухо, но они упустили убойные моменты на старте - первый не попал в створ с 10 метров, а второй сплоховал в ближнем бою с Силлессеном.

"Валенсия" в ответ опасно контратаковала, используя скорость Гедеша, и когда на старте второго тайма именно хозяева открыли счет, это даже не удивило. Буквально за минуту до мяча Паулисты Гонсалу мог вносить мяч в ворота, но пробил в тер Штегена.

Дело шло к осечке фаворита, но "Барса", к ее чести, быстренько собралась. Как и полагается, повел команду за собой ее капитан Месси, гениальным черпачком заработавший пенальти на 56-й минуте. С точки Лео, правда, пробил ужасно, зато сам же добил мяч в сетку и сравнял счет.

Через семь минут "Барса" уже была впереди благодаря голевому чутью вжившегося в роль центрфорварда Гризманна: Антуан добил в сетку мяч после удара головой де Йонга.

Все тот же Месси вскоре забил и третий эффектным резанным ударом со штрафного, но на него еще круче ответил с игры Карлос Солер, едва не порвав сетку метров с 25. Это гарантировало довольно нервную концовку, но второго камбэка в матче не случилось, и фаворит отстоял свое.

Таким образом, каталонцы поддержали темп мадридских грандов и после 34 туров по-прежнему отстают от лидирующего "Атлетико" только на 2 очка. Их очная встреча с "Матрасниками" в следующем туре решит если не все, то очень многое в борьбе за золото. Что касается "Валенсии", то она 14-я с 36 очками.

34-й тур Примеры. Валенсия. "Месталья"

"Валенсия" - "Барселона" - 2:3

Голы: Габриэл Паулиста, 50, Солер, 83 - Месси, 57, 69, Гризманн, 63

"Валенсия": Силлессен - Коррея, Габриэл Паулиста, Гильямон (Гамейро, 79), Тони Лато (Диахаби, 64), Гайя - Солер, Васс, Рачич (Олива, 79) - Гомес, Гедеш

"Барселона": тер Штеген - Араухо, Пике, Ленгле - Бускетс - Дест (Серхи Роберто, 75), де йонг, Педри (Мориба, 75), Альба - Месси, Гризманн

Предупреждения: Рачич, 35, Тони Лато, 56 - тер Штеген, 65

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Барселона Валенсия
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (6)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Spokoyno (Киев)
03.05.2021 в 00:14
Я розумію, Мессі, Бускетс, Альба та Гризманн з де Йонгом основа основ, утім чи зможуть вони виграти всі матчі, що залишилися То й же удар Ліонеля з пенальті, коли потрібно було зрівнювати рахунок не на силу, а по-хитрому... Це ознака і втоми в тому числі. А так цього разу такого фарту супернику Барси не привалило і вона з "валідолом", проте виграла! Хоч банальна гра через Мессі... "Він зірка, він все може" трохи набридла... Навіть коли у нього не виходить, кожного разу надають йому виправитись... Хіба Антуан та Френкі не доводили, що вони теж вміють гарно грати До того не той наразі Валенсія суперник, що щось дійсно протиставити блау-гранос. Навіть коли "корпус СС" вчергове наVARив. Всі суперечливі моменти судились в один бік. В першому таймі удар Педрі по нозі у карному господарів НЕ побачили. Поштовх тер Штегена проморгали. Другу гру рукою не побажали фіксувати!
Ответить
+1
0
avatar
Барселиниус (землянин)
03.05.2021 в 01:02
На последней руке пеналь был однозначно. Но при счёте 3-1 эсэсовцы решили пеналь не давать, мол хватит уже этому Месси и так. А Реалу такой пеналь дали бы стопудово.
Ответить
+1
0
avatar
Барселиниус (землянин)
03.05.2021 в 00:00
Может так случится, шо Барса сама отдаст Реалу чемпионство, выиграв у Атлетико. В Севилью в матче с Реалом не верю ни грамма. Она всегда сливает Реалу. Но Реал не станет чемпионом ибо Барса не выиграет у Атлетико. Категорически нельзя было проигрывать Гранаде.
Ответить
0
0
avatar
Spokoyno (Киев)
03.05.2021 в 00:19
Та тут не відомо, як РЕАЛьно хтось буде себе почувати після Челсі... Хоча саме Куман винен, у програші Гранаді та скоріш за все чемпіонських перегонів. Бо коли не виходило та треба було додавити у основи сил забракло! Що там Ляшко з подібного приводу ляпав? "СКОТИНЯКА!"
Ответить
0
0
avatar
Барселиниус (землянин)
02.05.2021 в 23:55
Да нет Рома, осечка с Гранадой не была случайностью, как и те два мяча, которые Барса сегодня пропустила, снова устроив валидол на последних минутах.
Ответить
+2
0
avatar
Loader (Днепр)
02.05.2021 в 23:54
Ну ничего так, веселый второй тайм. Месси задолбался в первом тайме выводить на позиции и "взял все в свои ноги".
Ответить
+2
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...