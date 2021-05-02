Примера. Валенсия - Барселона 2:3. Камбэк по-каталонски

"Барселона" доказала, что безвольная осечка с "Гранадой" была не более, чем случайностью, и она по-прежнему готова сражаться за первое место.

Сегодняшний матч в Валенсии сложился для команды Рональда Кумана (который, к слову, отсутствовал из-за дисквалификации) нелегко, но другого и не ждали. "Летучие мыши" провалили сезон, но в топ-матчах они неплохи. Сегодня хозяева по максимуму насытили защиту, и это, вкупе с плохой реализацией "Барсы", позволяло им держаться в игре 70 минут.

Облегчить задачу своим могли Педри и Араухо, но они упустили убойные моменты на старте - первый не попал в створ с 10 метров, а второй сплоховал в ближнем бою с Силлессеном.

69 - Lionel Messi ???????? (35) & Pedri ???????? (34) have made nine passes more on aggregate (69) than all Valencia's players combined (60) in the first half. Partnership@FCBarcelona #valenciabarcelona pic.twitter.com/lkYVNqmBBm — OptaJose (@OptaJose) May 2, 2021

"Валенсия" в ответ опасно контратаковала, используя скорость Гедеша, и когда на старте второго тайма именно хозяева открыли счет, это даже не удивило. Буквально за минуту до мяча Паулисты Гонсалу мог вносить мяч в ворота, но пробил в тер Штегена.

Дело шло к осечке фаворита, но "Барса", к ее чести, быстренько собралась. Как и полагается, повел команду за собой ее капитан Месси, гениальным черпачком заработавший пенальти на 56-й минуте. С точки Лео, правда, пробил ужасно, зато сам же добил мяч в сетку и сравнял счет.

Через семь минут "Барса" уже была впереди благодаря голевому чутью вжившегося в роль центрфорварда Гризманна: Антуан добил в сетку мяч после удара головой де Йонга.

50 - Lionel Messi ???????? has scored his 50th direct free kick goal in all competitions for @FCBarcelona, the first one vs Valencia. Specialist#valenciabarca #LionelMessi pic.twitter.com/QqVKEgkI0I — OptaJose (@OptaJose) May 2, 2021

Все тот же Месси вскоре забил и третий эффектным резанным ударом со штрафного, но на него еще круче ответил с игры Карлос Солер, едва не порвав сетку метров с 25. Это гарантировало довольно нервную концовку, но второго камбэка в матче не случилось, и фаворит отстоял свое.

Таким образом, каталонцы поддержали темп мадридских грандов и после 34 туров по-прежнему отстают от лидирующего "Атлетико" только на 2 очка. Их очная встреча с "Матрасниками" в следующем туре решит если не все, то очень многое в борьбе за золото. Что касается "Валенсии", то она 14-я с 36 очками.

34-й тур Примеры. Валенсия. "Месталья"

"Валенсия" - "Барселона" - 2:3

Голы: Габриэл Паулиста, 50, Солер, 83 - Месси, 57, 69, Гризманн, 63

"Валенсия": Силлессен - Коррея, Габриэл Паулиста, Гильямон (Гамейро, 79), Тони Лато (Диахаби, 64), Гайя - Солер, Васс, Рачич (Олива, 79) - Гомес, Гедеш

"Барселона": тер Штеген - Араухо, Пике, Ленгле - Бускетс - Дест (Серхи Роберто, 75), де йонг, Педри (Мориба, 75), Альба - Месси, Гризманн

Предупреждения: Рачич, 35, Тони Лато, 56 - тер Штеген, 65