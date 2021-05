Примера. Валенсия - Барселона 2:3. Камбэк по-каталонски

"Барселона" доказала, что безвольная осечка с "Гранадой" была не более, чем случайностью, и она по-прежнему готова сражаться за первое место.

Сегодняшний матч в Валенсии сложился для команды Рональда Кумана (который, к слову, отсутствовал из-за дисквалификации) нелегко, но другого и не ждали. "Летучие мыши" провалили сезон, но в топ-матчах они неплохи. Сегодня хозяева по максимуму насытили защиту, и это, вкупе с плохой реализацией "Барсы", позволяло им держаться в игре 70 минут.

Облегчить задачу своим могли Педри и Араухо, но они упустили убойные моменты на старте - первый не попал в створ с 10 метров, а второй сплоховал в ближнем бою с Силлессеном.

69 - Lionel Messi ???????? (35) & Pedri ???????? (34) have made nine passes more on aggregate (69) than all Valencia's players combined (60) in the first half. Partnership@FCBarcelona #valenciabarcelona pic.twitter.com/lkYVNqmBBm