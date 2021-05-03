Месси забил юбилейный гол со штрафного, но сравнялся по нереализованным пенальти с Роналду

Нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси оформил дубль в поединке 34-го тура чемпионата Испании с "Валенсией" (3:2). В этой игре аргентинец забил прямым ударом со стандарта, это взятие ворот стало 50-м для Лео, которое было оформлено со штрафного за "сине-гранатовых" во всех соревнованиях.

50 - Lionel Messi ???????? has scored his 50th direct free kick goal in all competitions for @FCBarcelona, the first one vs Valencia. Specialist#valenciabarca #LionelMessi pic.twitter.com/QqVKEgkI0I — OptaJose (@OptaJose) May 2, 2021

Однако при этом 33-летний Месси не реализовал 11-метровый. Выстрел Лионеля с точки парировал голкипер "Лос Чес" Яспер Силлессен. Аргентинец в 29-й раз в карьере не забил с пенальти (с учетом серий послематчевых лотерей), всего он исполнял приговоры 132 раза. По числу неудачных попыток Месси сравнялся с Криштиану Роналду (29 промахов в рамках 170 ударов).

#OJOALDATO - Messi y Cristiano Ronaldo han fallado el mismo número de penaltis (contando tandas de desempate) en sus respectivas carreras profesionales: 29 cada uno.



Cristiano ha lanzado 170 y Messi ha lanzado 132. — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) May 2, 2021

Отметим, что Лео лидирует в рейтинге бомбардиров Ла Лиги c 28 голами, он опережает форварда "Реала" Карима Бензема на 7 забитых мячей. 8 мая "Барселона" сыграет с "Атлетико", от которого отстает на 2 зачетных пункта.