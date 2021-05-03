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Месси забил юбилейный гол со штрафного, но сравнялся по нереализованным пенальти с Роналду

Испания
(1 голосов)

Вечная битва

Месси забил юбилейный гол со штрафного, но сравнялся по нереализованным пенальти с Роналду

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси оформил дубль в поединке 34-го тура чемпионата Испании с "Валенсией" (3:2). В этой игре аргентинец забил прямым ударом со стандарта, это взятие ворот стало 50-м для Лео, которое было оформлено со штрафного за "сине-гранатовых" во всех соревнованиях.

Однако при этом 33-летний Месси не реализовал 11-метровый. Выстрел Лионеля с точки парировал голкипер "Лос Чес" Яспер Силлессен. Аргентинец в 29-й раз в карьере не забил с пенальти (с учетом серий послематчевых лотерей), всего он исполнял приговоры 132 раза. По числу неудачных попыток Месси сравнялся с Криштиану Роналду (29 промахов в рамках 170 ударов).

Отметим, что Лео лидирует в рейтинге бомбардиров Ла Лиги c 28 голами, он опережает форварда "Реала" Карима Бензема на 7 забитых мячей. 8 мая "Барселона" сыграет с "Атлетико", от которого отстает на 2 зачетных пункта.

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В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду Барселона
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Комментарии (4)
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Барсепиниус (землянин)
03.05.2021 в 10:56
Я же писал в анонсе, что нужно назначить хотя бы два пенальти, тогда хотя бы один он забить должен...
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+2
-1
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Red_Cat (Салоники)
03.05.2021 в 10:57
ты кнопка. п н х
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0
-2
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Red_Cat (Салоники)
03.05.2021 в 10:50
Гол со штрафного - это визитная карточка инопланенятина в составе Барсы. Брависсимо!
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0
-4
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
03.05.2021 в 11:15
... куманоида
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+1
-1


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