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Месси забил юбилейный гол со штрафного, но сравнялся по нереализованным пенальти с Роналду
Вечная битва
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси оформил дубль в поединке 34-го тура чемпионата Испании с "Валенсией" (3:2). В этой игре аргентинец забил прямым ударом со стандарта, это взятие ворот стало 50-м для Лео, которое было оформлено со штрафного за "сине-гранатовых" во всех соревнованиях.
50 - Lionel Messi ???????? has scored his 50th direct free kick goal in all competitions for @FCBarcelona, the first one vs Valencia. Specialist#valenciabarca #LionelMessi pic.twitter.com/QqVKEgkI0I— OptaJose (@OptaJose) May 2, 2021
Однако при этом 33-летний Месси не реализовал 11-метровый. Выстрел Лионеля с точки парировал голкипер "Лос Чес" Яспер Силлессен. Аргентинец в 29-й раз в карьере не забил с пенальти (с учетом серий послематчевых лотерей), всего он исполнял приговоры 132 раза. По числу неудачных попыток Месси сравнялся с Криштиану Роналду (29 промахов в рамках 170 ударов).
#OJOALDATO - Messi y Cristiano Ronaldo han fallado el mismo número de penaltis (contando tandas de desempate) en sus respectivas carreras profesionales: 29 cada uno.— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) May 2, 2021
Cristiano ha lanzado 170 y Messi ha lanzado 132.
Отметим, что Лео лидирует в рейтинге бомбардиров Ла Лиги c 28 голами, он опережает форварда "Реала" Карима Бензема на 7 забитых мячей. 8 мая "Барселона" сыграет с "Атлетико", от которого отстает на 2 зачетных пункта.
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