Месси забил юбилейный гол со штрафного, но сравнялся по нереализованным пенальти с Роналду

Нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси оформил дубль в поединке 34-го тура чемпионата Испании с "Валенсией" (3:2). В этой игре аргентинец забил прямым ударом со стандарта, это взятие ворот стало 50-м для Лео, которое было оформлено со штрафного за "сине-гранатовых" во всех соревнованиях.

50 - Lionel Messi ???????? has scored his 50th direct free kick goal in all competitions for @FCBarcelona, the first one vs Valencia. Specialist#valenciabarca #LionelMessi pic.twitter.com/QqVKEgkI0I