Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
У Месси штрафные опаснее пенальти. Валенсия - Барселона 2:3. Видео голов и обзор матча
Фото: fcbarcelona.com/ автор: Miguel Ruiz
"Барселона" удержалась в борьбе за золото Примеры благодаря трудовой победе на "Месталье". "Летучие мыши" навязали фавориту серьезную борьбу и забили два мяча, но и этого оказалось мало против гениального Лионеля Месси.
Аргентинец и пенальти заработал, и мяч после него в сетку добил, а напоследок еще и со штрафного эффектно приложился. Посмотрим, что он придумает через неделю в лобовой схватке с "Атлетико" - вероятно, в ней и решится судьба титула.
"Валенсия" - "Барселона" - 2:3
Голы: Габриэл Паулиста, 50, Солер, 83 - Месси, 57, 69, Гризманн, 63
Популярное сейчас
- Донецкий Шахтер может возглавить Дженнаро Гаттузо
- Коуч Ингульца сообщил о дополнительном стимуле форварда Сичинавы на поединок с Олимпиком
- "Не должен был, но все равно не жалею": как Куман подтерся футболкой сборной Германии
- Луис Суарес дал совет Месси по клубу для продолжения карьеры
- Криштиану Роналду купил самый дорогой пентхаус в Лиссабоне. ФОТО
- Жерсон Родригес взял интервью у футболистов Динамо сразу после оформления чемпионства. ВИДЕО