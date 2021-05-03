У Месси штрафные опаснее пенальти. Валенсия - Барселона 2:3. Видео голов и обзор матча

"Барселона" удержалась в борьбе за золото Примеры благодаря трудовой победе на "Месталье". "Летучие мыши" навязали фавориту серьезную борьбу и забили два мяча, но и этого оказалось мало против гениального Лионеля Месси.

Аргентинец и пенальти заработал, и мяч после него в сетку добил, а напоследок еще и со штрафного эффектно приложился. Посмотрим, что он придумает через неделю в лобовой схватке с "Атлетико" - вероятно, в ней и решится судьба титула.

"Валенсия" - "Барселона" - 2:3

Голы: Габриэл Паулиста, 50, Солер, 83 - Месси, 57, 69, Гризманн, 63