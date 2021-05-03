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Лионель Месси собрал игроков Барселоны на обед у себя дома

Испания
(2 голосов)

Объединяются вокруг капитана

Лионель Месси собрал игроков Барселоны на обед у себя дома

Фото: twitter.com/FCBarcelona/ автор неизвестен

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Игроки "Барселоны" собралась на обед в доме Лионеля Месси. Таким образом капитан и лидер команды решил сплотить ребят накануне 4 решающих туров Ла Лиги. Ведь впереди решающая игра на "Камп Ноу" против "Атлетико" Мадрид (суббота, 8 мая. Начало в 17:15).

AS спросил ФК "Барселона", не была ли эта трапеза нарушением правил COVID. Но клуб заверил, что команда не имела никаких других контактов, кроме игроков. А они и так каждый день вместе едят в спортивном комплексе Сьютат Еспортиа Жоан Гампер и уважают правила дистанции.

В Барсе убеждены, что, если они выиграют 4 матча, которые остались в Ла Лиге, команда получит титул чемпиона несмотря на домашнее поражение от "Гранады".

"Барселона" оказалась в той же ситуации, что и в сезоне 1991-1992, когда за 4 игры до финиша она является третьей вслед за "Реалом" и "Атлетико". В том году команда, которую тренировал Йохан Кройфф, выиграла последние четыре матча чемпионата и была провозглашена чемпионом, несмотря на поражение от "Реала" в последний день соревнований.

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В статье: Лионель Месси Барселона Ла Лига
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