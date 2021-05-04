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Лечение колена Фати не дает прогресса – процедуры Ансу не помогают, поездка на ЕВРО под вопросом
До конца сезона не сыграет?
Getty Images / Global Images Ukraine
Атакующий полузащитник каталонской "Барселоны" Ансу Фати все еще восстанавливается от травмы колена.
По информации Marca, в стане "сине-гранатовых" крайне обеспокоены состоянием мениска игрока. Медики клуба применяли различные методики лечения, но ничего не принесло заметного прогресса в восстановлении. Сейчас 18-летний испанец тренируется исключительно по индивидуальной программе.
В ноябре, когда Фати только получил травму и был прооперирован, планировалось, что Ансу пропустит около 4 месяцев. Тем не менее, футболист не выходит на поле уже больше полугода. Его возвращение в текущем сезоне – под большим вопросом, как и поездка на ЕВРО в составе сборной Испании.
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