  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Лечение колена Фати не дает прогресса – процедуры Ансу не помогают, поездка на ЕВРО под вопросом
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лечение колена Фати не дает прогресса – процедуры Ансу не помогают, поездка на ЕВРО под вопросом

Испания
(1 голосов)

До конца сезона не сыграет?

Лечение колена Фати не дает прогресса – процедуры Ансу не помогают, поездка на ЕВРО под вопросом

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Атакующий полузащитник каталонской "Барселоны" Ансу Фати все еще восстанавливается от травмы колена.

По информации Marca, в стане "сине-гранатовых" крайне обеспокоены состоянием мениска игрока. Медики клуба применяли различные методики лечения, но ничего не принесло заметного прогресса в восстановлении. Сейчас 18-летний испанец тренируется исключительно по индивидуальной программе.

В ноябре, когда Фати только получил травму и был прооперирован, планировалось, что Ансу пропустит около 4 месяцев. Тем не менее, футболист не выходит на поле уже больше полугода. Его возвращение в текущем сезоне – под большим вопросом, как и поездка на ЕВРО в составе сборной Испании.

Читайте такжеФати может понадобиться операция, которая оставит след до конца его карьеры

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Ансу Фати
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Marca

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...