Лечение колена Фати не дает прогресса – процедуры Ансу не помогают, поездка на ЕВРО под вопросом

Атакующий полузащитник каталонской "Барселоны" Ансу Фати все еще восстанавливается от травмы колена.

По информации Marca, в стане "сине-гранатовых" крайне обеспокоены состоянием мениска игрока. Медики клуба применяли различные методики лечения, но ничего не принесло заметного прогресса в восстановлении. Сейчас 18-летний испанец тренируется исключительно по индивидуальной программе.

В ноябре, когда Фати только получил травму и был прооперирован, планировалось, что Ансу пропустит около 4 месяцев. Тем не менее, футболист не выходит на поле уже больше полугода. Его возвращение в текущем сезоне – под большим вопросом, как и поездка на ЕВРО в составе сборной Испании.