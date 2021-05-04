Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Президент Барселоны: Если мы выиграем в оставшихся матчах, то возьмем золото – я верю в команду
Было бы странно, если бы не верил
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент каталонской "Барселоны" Жоан Лапорта высказался касательно концовки сезона в Ла Лиге. Цитирует босса "сине-гранатовых" Marca.
"Перед матчем с "Валенсией" ("Барса" победила, 2:3 – прим. ред. UA-Футбол) я уже говорил: мы уверены, что если выиграем в оставшихся матчах чемпионата, то возьмем золото – я верю в команду. Я считаю, что не только Лионель Месси отлично сыграл против "Лос Чес" – все футболисты были на высоте".
Напомним, в мае "Барселона" сыграет еще 4 поединка и закроет сезон – каталонцам предстоят встречи с "Атлетико", "Леванте", "Сельтой" и "Эйбаром".
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Атлетико"
|34
|23
|7
|4
|61
|39
|76
|2
|"Реал"
|34
|22
|8
|4
|58
|34
|74
|3
|"Барселона"
|34
|23
|5
|6
|80
|47
|74
|4
|"Севилья"
|34
|22
|4
|8
|49
|22
|70
Популярное сейчас
- Динамо впервые сыграет в третьем комплекте формы в матче против Мариуполя
- Клубы из Катара и Саудовской Аравии предлагали тренеру УПЛ 1,5 миллиона евро в год
- В Краматорске появится памятник экс-игроку Авангарда. Его убили боевики так называемой ДНР
- Луис Суарес дал совет Месси по клубу для продолжения карьеры
- Кривцов, динамовцы и Монатик. Капитан Динамо устроил большой праздник на свой юбилей. ВИДЕО
- Жерсон Родригес взял интервью у футболистов Динамо сразу после оформления чемпионства. ВИДЕО