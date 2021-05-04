Президент Барселоны: Если мы выиграем в оставшихся матчах, то возьмем золото – я верю в команду

Президент каталонской "Барселоны" Жоан Лапорта высказался касательно концовки сезона в Ла Лиге. Цитирует босса "сине-гранатовых" Marca.

"Перед матчем с "Валенсией" ("Барса" победила, 2:3 – прим. ред. UA-Футбол) я уже говорил: мы уверены, что если выиграем в оставшихся матчах чемпионата, то возьмем золото – я верю в команду. Я считаю, что не только Лионель Месси отлично сыграл против "Лос Чес" – все футболисты были на высоте".