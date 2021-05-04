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Президент Барселоны: Если мы выиграем в оставшихся матчах, то возьмем золото – я верю в команду

Испания
(1 голосов)

Было бы странно, если бы не верил

Президент Барселоны: Если мы выиграем в оставшихся матчах, то возьмем золото – я верю в команду

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент каталонской "Барселоны" Жоан Лапорта высказался касательно концовки сезона в Ла Лиге. Цитирует босса "сине-гранатовых" Marca.

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"Перед матчем с "Валенсией" ("Барса" победила, 2:3 – прим. ред. UA-Футбол) я уже говорил: мы уверены, что если выиграем в оставшихся матчах чемпионата, то возьмем золото – я верю в команду. Я считаю, что не только Лионель Месси отлично сыграл против "Лос Чес" – все футболисты были на высоте".

Напомним, в мае "Барселона" сыграет еще 4 поединка и закроет сезон – каталонцам предстоят встречи с "Атлетико", "Леванте", "Сельтой" и "Эйбаром".

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Атлетико" 34 23 7 4 61 39 76
2 "Реал" 34 22 8 4 58 34 74
3 "Барселона" 34 23 5 6 80 47 74
4 "Севилья" 34 22 4 8 49 22 70
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В статье: Жоан Лапорта Барселона Ла Лига
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Источник:
Marca

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Комментарии (1)
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Барселиниус (землянин)
04.05.2021 в 15:54
Если Барса и Реал выиграют оставшиеся 4 матча, то чемпионом станет Реал. Объясните это президенту. К сожалению Золотой матч в регламенте Ла Лиги не предусмотрен. Только если Лапорта, шо то знает...
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