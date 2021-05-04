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Рамос попал в заявку Реала на ответный матч с Челси
Защитник восстановился от травмы
menshealth.com
Стала известна заявка "Реала" на ответный матч полуфинала Лиги чемпионов против "Челси". Об этом пишет официальный Twitter мадридской команды.
В список вошел и защитник Серхио Рамос, который ранее восстановился от травмы.
вратари: Куртуа, Лунин, Альтубе;
защитники: Милитао, Рамос, Начо, Марсело, Одриосола, Менди, Мигель;
полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Иско, Аррибас, Бланко;
нападающие: Азар, Бензема, Асенсио, Винисиус, Мариано, Родриго.
Первая встреча между "Челси" и "Реалом" завершилась со счетом 1:1. Ответная игра состоится 5 мая в Лондоне.
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