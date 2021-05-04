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Рамос попал в заявку Реала на ответный матч с Челси

Испания
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Защитник восстановился от травмы

Рамос попал в заявку Реала на ответный матч с Челси

menshealth.com

Новина українською

Стала известна заявка "Реала" на ответный матч полуфинала Лиги чемпионов против "Челси". Об этом пишет официальный Twitter мадридской команды.

В список вошел и защитник Серхио Рамос, который ранее восстановился от травмы.

вратари: Куртуа, Лунин, Альтубе;

защитники: Милитао, Рамос, Начо, Марсело, Одриосола, Менди, Мигель;

полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Иско, Аррибас, Бланко;

нападающие: Азар, Бензема, Асенсио, Винисиус, Мариано, Родриго.

Первая встреча между "Челси" и "Реалом" завершилась со счетом 1:1. Ответная игра состоится 5 мая в Лондоне.

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В статье: Лига чемпионов Реал (Мадрид) Челси (Лондон)
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