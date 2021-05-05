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Marca: врач Роналду сделает повторную операцию на колене Фати – Ансу пропустит ЕВРО?

Испания
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Еще раз под нож хирурга

Marca: врач Роналду сделает повторную операцию на колене Фати – Ансу пропустит ЕВРО?

Marca

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Атакующий хавбек "Барселоны" Ансу Фати вновь будет прооперирован. Ранее мы сообщали, что лечение колена не помогло футболисту. Таким образом, как сообщает Marca, 18-летний воспитанник каталонцев прошел еще несколько консультаций медиков, которые специализируются на лечении менисков.

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Врачи посоветовали Ансу сделать новую операцию. Хирургом выступит один из лучших специалистов в мире – Жозе Карлос Норонья. Ранее к нему обращались Роналду, Ди Мария, Роббен и другие известные исполнители. Он является доверенным доктором Криштиану.

Португальский врач считает, что Фати быстро восстановиться благодаря его особенной терапии. Тем не менее, на ЕВРО и Олимпиаду игрок точно не поедет.

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В статье: Барселона Ансу Фати
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Источник:
Marca

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