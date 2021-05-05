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Marca: врач Роналду сделает повторную операцию на колене Фати – Ансу пропустит ЕВРО?
Еще раз под нож хирурга
Marca
Атакующий хавбек "Барселоны" Ансу Фати вновь будет прооперирован. Ранее мы сообщали, что лечение колена не помогло футболисту. Таким образом, как сообщает Marca, 18-летний воспитанник каталонцев прошел еще несколько консультаций медиков, которые специализируются на лечении менисков.
Врачи посоветовали Ансу сделать новую операцию. Хирургом выступит один из лучших специалистов в мире – Жозе Карлос Норонья. Ранее к нему обращались Роналду, Ди Мария, Роббен и другие известные исполнители. Он является доверенным доктором Криштиану.
Португальский врач считает, что Фати быстро восстановиться благодаря его особенной терапии. Тем не менее, на ЕВРО и Олимпиаду игрок точно не поедет.
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