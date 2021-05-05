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В два раза меньше, чем продавали. Стало известно, в какую сумму Барселона оценивает камбэк Неймара

Испания
(1 голосов)

"Сине-гранатовые" попытаются приобрести бразильского форварда летом

В два раза меньше, чем продавали. Стало известно, в какую сумму Барселона оценивает камбэк Неймара

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" попробует летом вернуть бразильского нападающего "ПСЖ" Неймара. Об этом сообщае AS.

По информации источника, руководство "сине-гранатовых" оценивает форварда в 100 миллионов евро, однако "парижане" просто так не отдадут своего лидера и сделка будет невероятно сложной.

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта считает, что переход Неймара положительно скажется на развитии клуба. Во-первых, этот трансфер повысит ценность бренда каталанского клуба, а во-вторых, улучшит средний уровень команды, за которую выступают много молодых футболистов

В нынешнем сезоне 29-летний Неймар провел за "ПСЖ" 27 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 10 результативных передач.

Напомним, что контракт бразильского нападающего с "парижанами" истекает летом 2022 года. Добавим, что Неймар перешел из "Барселоны" в "ПСЖ" летом 2017 года за 222 млн евро.

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В статье: Неймар Барселона Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Источник:
AS

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Комментарии (3)
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vabo70
05.05.2021 в 15:32
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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Dimka26 (Чернигов)
05.05.2021 в 15:15
А У Барсы что опять лишние бабки появились?
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Vantala (Kharkiv)
05.05.2021 в 15:30
Ну 100 - это типа уцененка. За 100 можно брать, потом дороже можно перепродать :)
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