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В два раза меньше, чем продавали. Стало известно, в какую сумму Барселона оценивает камбэк Неймара
"Сине-гранатовые" попытаются приобрести бразильского форварда летом
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" попробует летом вернуть бразильского нападающего "ПСЖ" Неймара. Об этом сообщае AS.
По информации источника, руководство "сине-гранатовых" оценивает форварда в 100 миллионов евро, однако "парижане" просто так не отдадут своего лидера и сделка будет невероятно сложной.
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта считает, что переход Неймара положительно скажется на развитии клуба. Во-первых, этот трансфер повысит ценность бренда каталанского клуба, а во-вторых, улучшит средний уровень команды, за которую выступают много молодых футболистов
В нынешнем сезоне 29-летний Неймар провел за "ПСЖ" 27 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 10 результативных передач.
Напомним, что контракт бразильского нападающего с "парижанами" истекает летом 2022 года. Добавим, что Неймар перешел из "Барселоны" в "ПСЖ" летом 2017 года за 222 млн евро.
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