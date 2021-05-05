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Эмери: Обамеянг — убийца на поле, и всегда им будет

Испания
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Испанец рассказал, к чему предстоит готовится его команде

Эмери: Обамеянг — убийца на поле, и всегда им будет

villarrealcf.es

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Главный тренер "Вильярреала" Унаи Эмери похвалил нападающего "Арсенала" Пьера-Эмерика Обамеянга перед ответным матчем 1/2 финала Лиги Европы против "канониров".

"Обамеянг — убийца на поле, и всегда им будет. Он вернулся, а это значит — пора включать тревогу. Его трудно остановить. Мы ожидаем увидеть лучшую версию Обамеянга. Это великолепный футболист", — приводит Goal слова Эмери.

Ответный матч 1/2 финала Лиги Европы "Арсенал" — "Вильярреал" состоится завтра, 6 мая.

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В статье: Унаи Эмери Арсенал (Лондон) Пьер-Эмерик Обамеянг Вильярреал
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