Главный тренер "Вильярреала" Унаи Эмери похвалил нападающего "Арсенала" Пьера-Эмерика Обамеянга перед ответным матчем 1/2 финала Лиги Европы против "канониров".

"Обамеянг — убийца на поле, и всегда им будет. Он вернулся, а это значит — пора включать тревогу. Его трудно остановить. Мы ожидаем увидеть лучшую версию Обамеянга. Это великолепный футболист", — приводит Goal слова Эмери.

Ответный матч 1/2 финала Лиги Европы "Арсенал" — "Вильярреал" состоится завтра, 6 мая.