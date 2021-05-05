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Эмери: Обамеянг — убийца на поле, и всегда им будет
Испанец рассказал, к чему предстоит готовится его команде
villarrealcf.es
Главный тренер "Вильярреала" Унаи Эмери похвалил нападающего "Арсенала" Пьера-Эмерика Обамеянга перед ответным матчем 1/2 финала Лиги Европы против "канониров".
"Обамеянг — убийца на поле, и всегда им будет. Он вернулся, а это значит — пора включать тревогу. Его трудно остановить. Мы ожидаем увидеть лучшую версию Обамеянга. Это великолепный футболист", — приводит Goal слова Эмери.
Ответный матч 1/2 финала Лиги Европы "Арсенал" — "Вильярреал" состоится завтра, 6 мая.
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