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Catalunya Radio: Президент ПСЖ попросил Барселону оставить Неймара в покое

Испания
(1 голосов)

Было бы неплохо

Catalunya Radio: Президент ПСЖ попросил Барселону оставить Неймара в покое

Barcelona

Новина українською

В "Пари Сен-Жермен" не хотят отпускать форварда Неймара из столицы Франции обратно в каталонскую "Барселону". Как сообщают на Catalunya Radio, все контакты представителей "сине-гранатовых" с бразильцем осложняют переговоры с игроком о продлении трудового договора.

По информации источника, президент "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи не выдержал и даже направил в офис "Барселоны" сообщение с просьбой оставить Неймара в покое.

Напомним, контракт нападающего с французским грандом истекает летом 2022 года. Ранее мы сообщали, в какую сумму каталонцы оценили своего бывшего форварда.

Читайте такжеВ два раза меньше, чем продавали. Стало известно, в какую сумму Барселона оценивает камбэк Неймара

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В статье: Неймар Барселона Нассер Эль-Хелаифи Нассер Аль-Хелаифи Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
Mundo Deportivo

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Комментарии (1)
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Michael-K (Івано-Франківськ)
06.05.2021 в 11:27
А як сам купляв Неймара забув вже? Чи тільки шейхам дозволено купляти все, що заманеться за любі гроші? Боїться, що всі його зірки розійдуться і їм надоїло в Лізі 1 варитись тільки? А я думав, що презедент ПСЖ став мудрішим після того як запросив Поччетіно і буде робити команду зірку, а не команду зірок. Аргентинець на це здатен, але для цього потрібен час, як це було в МС. А щодо Неймара, то нахєр він здався Барселоні, він не заслуговує більше там грати після скандального переходу, не кажучи вже про суди з клубом. Через рік-два знову звалити захоче в США чи Китай...Йому потрібні тільки бабки і лайки, інстаграмщих хєров, понтів більше ніж гри...
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