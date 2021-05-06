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Catalunya Radio: Президент ПСЖ попросил Барселону оставить Неймара в покое
Было бы неплохо
Barcelona
В "Пари Сен-Жермен" не хотят отпускать форварда Неймара из столицы Франции обратно в каталонскую "Барселону". Как сообщают на Catalunya Radio, все контакты представителей "сине-гранатовых" с бразильцем осложняют переговоры с игроком о продлении трудового договора.
По информации источника, президент "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи не выдержал и даже направил в офис "Барселоны" сообщение с просьбой оставить Неймара в покое.
Напомним, контракт нападающего с французским грандом истекает летом 2022 года. Ранее мы сообщали, в какую сумму каталонцы оценили своего бывшего форварда.
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