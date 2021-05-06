Журналист El Chiringuito – об Азаре: Эден выставлен на трансфер, однако Реалу будет непросто его продать

Мадридский "Реал" хочет продать полузащитника первой команды Эдена Азара – об этом сообщил журналист Хосеп Педрероль в эфире известной испанской программы El Chiringuito TV.

"Цель "Реала" очевидна – приобрести Килиана Мбаппе. Эден Азар выставлен на трансфер. Бельгийца не считают неприкасаемым в коллективе. К нему не относились так и до начала трансферного окна. Сейчас "Реалу" нужно его продать, отпустить в клуб, который не вовлечен в большие аферы, а просто любит футбол. То есть, Азара будет сложно продать".