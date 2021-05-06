Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Журналист El Chiringuito – об Азаре: Эден выставлен на трансфер, однако Реалу будет непросто его продать
Специализируются на "меренгах"
Getty Images / Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" хочет продать полузащитника первой команды Эдена Азара – об этом сообщил журналист Хосеп Педрероль в эфире известной испанской программы El Chiringuito TV.
"Цель "Реала" очевидна – приобрести Килиана Мбаппе. Эден Азар выставлен на трансфер. Бельгийца не считают неприкасаемым в коллективе. К нему не относились так и до начала трансферного окна. Сейчас "Реалу" нужно его продать, отпустить в клуб, который не вовлечен в большие аферы, а просто любит футбол. То есть, Азара будет сложно продать".
Напомним, Эден перешел в "Реал" за 100 миллионов евро из лондонского "Челси" почти 2 года назад.
‼️ "HAZARD está EN EL MERCADO" ‼️— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 6, 2021
????¡Atención a la INFORMACIÓN de @jpedrerol en #ElChiringuitoDeMega! pic.twitter.com/slAu10Oo8U
Популярное сейчас
- Экс-игрок киевского Динамо забил гол престижа в дебютном матче Тайсона за Интернасьонал
- Залечь на дно в Харькове: Фарес Балули был топ-талантом Лиона, но свернул не туда
- СМИ: Игрок Днепра-1 попал в сферу интересов Шахтера
- Месси забил юбилейный гол со штрафного, но сравнялся по нереализованным пенальти с Роналду
- Кривцов, динамовцы и Монатик. Капитан Динамо устроил большой праздник на свой юбилей. ВИДЕО
- Невероятная жена нового тренера Тоттенхэма, которая выходила его после жуткой травмы. ФОТО