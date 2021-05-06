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Журналист El Chiringuito – об Азаре: Эден выставлен на трансфер, однако Реалу будет непросто его продать

Испания
(1 голосов)

Специализируются на "меренгах"

Журналист El Chiringuito – об Азаре: Эден выставлен на трансфер, однако Реалу будет непросто его продать

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Мадридский "Реал" хочет продать полузащитника первой команды Эдена Азара – об этом сообщил журналист Хосеп Педрероль в эфире известной испанской программы El Chiringuito TV.

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"Цель "Реала" очевидна – приобрести Килиана Мбаппе. Эден Азар выставлен на трансфер. Бельгийца не считают неприкасаемым в коллективе. К нему не относились так и до начала трансферного окна. Сейчас "Реалу" нужно его продать, отпустить в клуб, который не вовлечен в большие аферы, а просто любит футбол. То есть, Азара будет сложно продать".

Напомним, Эден перешел в "Реал" за 100 миллионов евро из лондонского "Челси" почти 2 года назад.

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В статье: Эден Азар Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе
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Комментарии (1)
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storm_ua (Николаев)
06.05.2021 в 13:06
клоуны однако
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