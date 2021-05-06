Агуэро и Барселона провели переговоры

Аргентинский нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро, контракт которого истекает летом, провёл предварительные переговоры с "Барселоной", сообщает Sky Sports.

Ранее сообщалось о том, что Агуэро готов присоединиться к каталонскому клубу только в случае, если команду не покинет его близкий друг – Лионель Месси. Среди других вариантов продолжения карьеры для аргентинца назывались "Ювентус", "Челси", "Тоттенхэм", "Лидс", "Интер" и "Арсенал".

Агуэро перешёл в "Манчестер Сити" из "Атлетико" летом 2011 года за € 40 млн.