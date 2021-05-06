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Агуэро и Барселона провели переговоры

Испания
(1 голосов)

Форвард может сменить клубную прописку в ближайшее время

Агуэро и Барселона провели переговоры

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Аргентинский нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро, контракт которого истекает летом, провёл предварительные переговоры с "Барселоной", сообщает Sky Sports.

Ранее сообщалось о том, что Агуэро готов присоединиться к каталонскому клубу только в случае, если команду не покинет его близкий друг – Лионель Месси. Среди других вариантов продолжения карьеры для аргентинца назывались "Ювентус", "Челси", "Тоттенхэм", "Лидс", "Интер" и "Арсенал".

Агуэро перешёл в "Манчестер Сити" из "Атлетико" летом 2011 года за € 40 млн.

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В статье: Серхио Агуэро Барселона Манчестер Сити
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Комментарии (1)
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kalan-86 (Анкара)
06.05.2021 в 17:09
Ещё вернётся Неймар и снова соберутся друзья Месси, он выиграет напоследок ещё одну золотую бутсу и золотой мяч, а Барселона ничего не выиграет.
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