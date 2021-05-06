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Агуэро и Барселона провели переговоры
Форвард может сменить клубную прописку в ближайшее время
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Аргентинский нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро, контракт которого истекает летом, провёл предварительные переговоры с "Барселоной", сообщает Sky Sports.
Ранее сообщалось о том, что Агуэро готов присоединиться к каталонскому клубу только в случае, если команду не покинет его близкий друг – Лионель Месси. Среди других вариантов продолжения карьеры для аргентинца назывались "Ювентус", "Челси", "Тоттенхэм", "Лидс", "Интер" и "Арсенал".
Агуэро перешёл в "Манчестер Сити" из "Атлетико" летом 2011 года за € 40 млн.
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