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Лучший игрок испанской Примеры: не из Барселоны и не с Реала
С ним команда выиграла все 5 поединков
Фото: Ла Ліга/автор невідомий
Бразильский легионер Фернандо Режес стал лучшим игроком месяца Ла Лиги (Примеры) в апреле. Полузащитник был ключевым для "Севильи", оказывал равновесие для своей команды, разрушал игру чужой, забил 2 гола. А "Севилья" в борьбе за победу в чемпионате выиграла все 5 матчей апреля.
Андалузцы получили максимум очков в тяжелой серии поединков, в частности триумф 1:0 над лидерами лиги, "Атлетико" Мадрид. А также захватывающие победы в гостях у "Сельты" Виго (4:3) и "Реал" Сосьедад (2:1), а также победы над "Леванте" и "Гранадой".
Бразилец играл в каждой из этих игр и был ключевым "винтиком" в системе тренера Жулена Лопетеги.
Фернандо получит награду, хотя его соперниками были Анхель Корреа, Тибо Куртуа, Лионель Месси, Фернандо Пачеко, Саму Чуквуезе и Клаудио Браво.
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