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"Мне очень жаль". Эден Азар заявил, что не хотел задеть своим весельем чувства болельщиков Реала
Бельгиец на связи
Getty Images / Global Images Ukraine
Форвард мадридского "Реала" Эден Азар попал под шквал критики за то, что обнимался и смеялся вместе с футболистами из своей бывшей команды. Напомним, 5 мая "сливочные" вылетели из Лиги чемпионов. Бельгиец извинился за свое поведение в своем Instagram:
"Мне очень жаль. Сегодня я прочитал множество сообщений обо мне, и хочу сказать, что я не собирался обижать болельщиков "Реала". Я всегда мечтал играть за мадридский "Реал", и я приехал сюда, чтобы побеждать".
"Сезон еще не окончен, теперь вместе мы должны сражаться за Ла Лигу. Hala Madrid!"
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