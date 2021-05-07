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"Мне очень жаль". Эден Азар заявил, что не хотел задеть своим весельем чувства болельщиков Реала

Испания
(1 голосов)

Бельгиец на связи

"Мне очень жаль". Эден Азар заявил, что не хотел задеть своим весельем чувства болельщиков Реала

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард мадридского "Реала" Эден Азар попал под шквал критики за то, что обнимался и смеялся вместе с футболистами из своей бывшей команды. Напомним, 5 мая "сливочные" вылетели из Лиги чемпионов. Бельгиец извинился за свое поведение в своем Instagram:

"Мне очень жаль. Сегодня я прочитал множество сообщений обо мне, и хочу сказать, что я не собирался обижать болельщиков "Реала". Я всегда мечтал играть за мадридский "Реал", и я приехал сюда, чтобы побеждать".

"Сезон еще не окончен, теперь вместе мы должны сражаться за Ла Лигу. Hala Madrid!"

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В статье: Эден Азар Реал (Мадрид)
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Источник:
Marca

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Комментарии (2)
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Alex_ForzaMilan (Київ)
07.05.2021 в 11:01
Скажу м'яко - "дуже вдалий трансфер Реала" - чувак видно, що - "Реаловське серце". Краще б купили Сон Хін Міна. Як не критикували Грізмана, а навіть від нього користі набагато більше ніж від цього туриста.
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Michael-K (Івано-Франківськ)
07.05.2021 в 11:11
Цей трансфер переплюнув навіть купівлю Бейла ...))
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