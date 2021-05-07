"Мне очень жаль". Эден Азар заявил, что не хотел задеть своим весельем чувства болельщиков Реала

Форвард мадридского "Реала" Эден Азар попал под шквал критики за то, что обнимался и смеялся вместе с футболистами из своей бывшей команды. Напомним, 5 мая "сливочные" вылетели из Лиги чемпионов. Бельгиец извинился за свое поведение в своем Instagram:

"Мне очень жаль. Сегодня я прочитал множество сообщений обо мне, и хочу сказать, что я не собирался обижать болельщиков "Реала". Я всегда мечтал играть за мадридский "Реал", и я приехал сюда, чтобы побеждать".