Тренеры, чаще всего выигрывавшие Примеру. Спойлер: Гвардиола не первый

Энрике Фернандес – 3 титула

Гражданство: Уругвай

Чемпион Испании: "Барселона" (1947/48, 1948/49), "Реал" (1953/54)

Энрике Фернандес Виола родился в Уругвае в каталонской семье. Тренировать начал рано, уже в 34 года возглавив уругвайский "Насьональ". Показал себя успешным специалистом, после чего сразу же был приглашен в "Барселону".

В столице Каталонии дважды подряд выигрывал чемпионство – это была команда великого форварда Сесара Родригеса, лучшего бомбардира в сине-гранатовой истории до пришествия Месси.

В 1953 году сенсационно возглавил мадридский "Реал" - с бланкос Энрике Фернандес стал чемпионом, но в Каталонии его ненавидели. Барселонский стадион "Лес Кортс" устраивал тренеру, которого сектора именовали "предателем", форменную обструкцию дважды: в матче национального чемпионата ("Барселона" - "Реал" 5:1) и в полуфинале кубка страны ("Барселона" - "Реал" 3:1).

Покинул пост наставника "Реала" после одного сезона из-за конфликта с Альфредо Ди Стефано: выбирая между тренером и игроком, Сантьяго Бернабеу предпочел последнего.

Фердинанд Даучик – 3 титула

Гражданство: Чехословакия, Испания

Чемпион Испании: "Барселона" (1951/52, 1952/53), "Атлетик" (1955/56)

В 1949 году бежал из страны – сначала в Венгрию, потом в Испанию. Принял предложение "Барселоны" и успешно внедрял в клубе свою собственную программу спортивного развития, что было редкостью в те времена.

Создатель "Команды пяти кубков", состава блаугранас, выигравшего 5 трофеев в 1952 году и считающегося одним из сильнейших ростеров в истории "Барселоны". В 1954 году не стал пролонгировать контракт с "Барселоной", несмотря на желание администрации: у Даучика обострились отношения с каталонскими лидерами FCB.

Тесть Ладислао Кубалы. Принял испанское гражданство, после чего надпись в паспорте поменялась на "Фернандо Даусик". Еще раз стал чемпионом страны с баскским "Атлетиком", всего же на Пиренеях выиграл 12 титулов, став одним из самых успешных иностранных специалистов в истории испанского футбола.

Луис Моловни – 3 титула

Гражданство: Испания

Чемпион Испании: "Реал" (1977/78, 1978/79, 1985/86)

Потомок ирландских переселенцев, Моловни отыграл 11 сезонов за мадридский "Реал" в качестве полузащитника. Как тренер четырежды возглавлял столичный клуб и закончил свою карьеру функционера там же, на посту спортивного директора.

Любил использовать схему 4-3-3, но при этом никогда не делал особого акцента на тактических построениях, считая, что на поле все решает все равно уровень футболистов.

В начале XXI века получил от "Реала" ценный подарок: "Знак Отличия" из золота и бриллиантов за все то, что сделал для клуба.

Лео Бенхаккер – 3 титула

Гражданство: Нидерланды

Чемпион Испании: "Реал" (1986/87, 1987/88, 1988/89)

Первый иностранный тренер Примеры, взявший три чемпионства подряд. Президент "Реала" Рамон Мендоса в 1985 году уже договорился с Бенхаккером, но тренеру поступило предложение от сборной Нидерландов, которым он не мог не воспользоваться. Поэтому в столицу Испании он приехал только через год, приняв самое деятельное участие в становлении "Квинте дель Бутре", пятерки молодых футболистов, вышедших из филиала и включавшей в себя форварда Эмилио Бутрагеньо, защитника Маноло Санчиса, полузащитников Мичела Гонсалеса и Рафаэля Мартина Васкеса, а также нападающего Мигеля Пардесу.

Бенхаккере, фанате тотального футбола, "Мадрид" демонстрировал крайне зрелищную игру. В сезоне 1988/89 доминирование "Реала" выдалось поистине чудовищным: в национальном чемпионате команда уступила только однажды, проиграв на выезде "Сельте" (0:2) в 29 туре.

Хосеп Гвардиола – 3 титула

Гражданство: Испания

Чемпион Испании: "Барселона" (2008/09, 2009/10, 2010/11)

Один из ведущих тренеров современности стартовал в барселонском филиале, после чего несколько сенсационно подписал контракт с первой "Барсой": Жоан Лапорта мучился, поскольку Жозе Моуриньо уже обрисовал ему во всей красе, как он сделает сине-гранатовых ведущим коллективом Европы, но президент не знал, как отнесутся каталонские болельщики к фигуре Моу после истерических противостояний с "Челси". Выход подсказал спортивный директор Чики Бегиристайн: "Давай просто переведем Пепа в первую команду?"

В столице Каталонии Гвардиола создал мощный проект, вошедший в историю как "Пеп Тим". Он взял за основу футбол Йохана Кройфа и структурировал его под реалии современной игры: на выходе получился колоссальный успех. "Барса" эпохи Гвардиолы ставила на собственных воспитанников и абсолютный контроль мяча.

Эленио Эррера – 4 титула

Гражданство: Аргентина, Франция

Чемпион Испании: "Атлетико" (1949/50, 1950/51), "Барселона" (1958/59, 1959/60)

"Маг" был первым тренером, который вел себя как звезда – Жозе Моуриньо тогда даже не было в родительских планах. Именно Эррера придумал концепцию, когда наставник обращает все внимание прессы и болельщиков на себя и снимает психологический груз с команды. Эррера известен как изобретатель катеначчо, ультраоборонительной системы, с успехом применявшейся им в "Интере".

Однако в Испании его команды играли в максимально открытый и зрелищный футбол, а чемпионская "Барса" сезона 1958/59 забила невероятные 96 голов в 30 матчах!

Расставание с "Барсой" вышло скомканным. В 1960 году "Барса" сошлась с "Реалом" в полуфинале Кубка европейских чемпионов – считалось, что сине-гранатовая дружина имеет все шансы прервать гегемонию бланкос в этом турнире. На выезде команда Эрреры уступила 1:3, а дома "Маг" неожиданно не выставил на матч лидеров коллектива, Ладислао Кубалу и Золтана Цибора. "Барселона" посыпалась и снова проиграла 1:3. Кубала в Каталонии считался идолом, даже стадион "Камп Ноу" был построен, по сути, чтобы как можно больше людей могли воочию наблюдать за талантом великого мадьяра, поэтому президент блаугранас Франсеск Миро-Санс-и-Касакуберта сказал Эррере: "Я могу вытерпеть все что угодно, но только не отсутствие Кубалы на поле".

Следующий матч "Барсы" состоялся через 3 дня, и на него команду уже выводил другой наставник, Хосеп Рабасса.

Йохан Кройф – 4 титула

Гражданство: Нидерланды

Чемпион Испании: "Барселона" (1990/91, 1991/92, 1992/93, 1993/94)

17 сентября 1988 года "Барселона" дома потеряла очки с "Валенсией", вдесятером сумев вырвать ничью на 87-й минуте. После матча президент Хосеп Нуньес и его приближенные пошли в подтрибунные помещения, дабы устроить команде разнос, но наткнулись на бледного, но решительного Кройфа, который на плохом испанском сказал: "Раздевалка – только для меня и моих футболистов".

Все 8 сезонов Кройфа в "Барсе" он конфликтовал с одиозным Нуньесом – двум медведям было слишком тесно в одной берлоге.

"Йохан Первый" принес "Барселоне" первый в ее истории Кубок чемпионов, а также создал команду, которой восхищался весь мир, и которая вошла в историографию под названием "Дрим Тим". Революционер и новатор, Кройф в корне изменил "Барсу" на всех уровнях: от подготовки игроков в академии до революции в умах футболистов первой команды.

У каталонцев никогда – ни до, ни после, - не было тренера, чье влияние на клуб было бы настолько монументально.

Мигель Муньос – 9 титулов

Гражданство: Испания

Чемпион Испании: "Реал" (1960/61, 1961/62, 1962/63, 1963/64, 1964/65, 1966/67, 1967/68, 1968/69, 1971/72)

В те времена "Реалом" управлял не столько тренер, сколько звезды раздевалки – например, Альфредо Ди Стефано, имевший постоянный контакт с Сантьяго Бернабеу, мог сказать президенту, что такого-то тренера (например, Энрике Фернандеса) команда не принимает, а такой-то игрок (за примерами далеко ходить не надо – Диди) не подходит бланкос по определенной причине.

У амбициозного Мигеля Муньоса был несколько иной взгляд на эти вещи, но ему приходилось мириться с авторитетом таких футболистов, как Ди Стефано и Пушкаш.

Аргентинец выступал в "Реале" до 37 лет, венгр до 39. Сезон 1966/67 оказался первым за долгое время, когда на поле в составе "Реала" не появлялись ни Ди Стефано, ни Пушкаш, но Мигель Муньос пресек скорбные стенания столичной прессы, завоевав чемпионский титул с 5-очковым отрывом от "Барселоны".

Третий из всех наставников Примеры с наибольшим количеством матчей в лиге (после Луиса Арагонеса и Хабо Ируреты).

Первый в истории человек, выигравший Кубок европейских чемпионов и как футболист, и как тренер.