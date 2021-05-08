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Барселона требует уважения от УЕФА и считает ее заявления неприемлемыми
Все из-за Суперлиги
Уже сегодня, в субботу 8 мая, УЕФА должна опубликовать официальные дисциплинарные решения о действующих клубах Суперлиги.
Днем ранее в СМИ появилась информация насчет
Приближенные к "Барселоне" источники считают, что позиция УЕФА неприемлема и клуб требует уважения к себе. Каталонцы убеждены, что ассоциация играет с огнем, ведь все эти клубы Суперлиги ее кормят. В своем письме-обращении "блауграна" просит максимально уважать социальную массу.
Сейчас "Барса" не собирается выходить из Суперлиги, ведь не хотят делать историческую ошибку, покидая турнир, соучредителями которого сам клуб и есть.
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