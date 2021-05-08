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Барселона требует уважения от УЕФА и считает ее заявления неприемлемыми

Испания
(1 голосов)

Все из-за Суперлиги

Барселона требует уважения от УЕФА и считает ее заявления неприемлемыми

Новина українською

Уже сегодня, в субботу 8 мая, УЕФА должна опубликовать официальные дисциплинарные решения о действующих клубах Суперлиги.

Днем ранее в СМИ появилась информация насчет возможных наказаний для "Ювентуса", "Барселоны" и "Реала", ведь они все еще не оформили выход из турнира, который был создан три недели назад.

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Приближенные к "Барселоне" источники считают, что позиция УЕФА неприемлема и клуб требует уважения к себе. Каталонцы убеждены, что ассоциация играет с огнем, ведь все эти клубы Суперлиги ее кормят. В своем письме-обращении "блауграна" просит максимально уважать социальную массу.

Сейчас "Барса" не собирается выходить из Суперлиги, ведь не хотят делать историческую ошибку, покидая турнир, соучредителями которого сам клуб и есть.

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В статье: Барселона Суперлига
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Источник:
Mundo Deportivo

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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
08.05.2021 в 10:34
Слишком глубоко в за..пу залезли, чтобы что-то требовать.
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таврия19752009 (симферополь)
08.05.2021 в 10:27
Ой ой все остальные клубы уже согласились на условия УЕФА .а три клуба врятли смогут качать права.потому если их отстранять то скорей они пробегут назад
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