Барселона требует уважения от УЕФА и считает ее заявления неприемлемыми

Уже сегодня, в субботу 8 мая, УЕФА должна опубликовать официальные дисциплинарные решения о действующих клубах Суперлиги.

Днем ранее в СМИ появилась информация насчет возможных наказаний для "Ювентуса", "Барселоны" и "Реала" , ведь они все еще не оформили выход из турнира, который был создан три недели назад.

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Приближенные к "Барселоне" источники считают, что позиция УЕФА неприемлема и клуб требует уважения к себе. Каталонцы убеждены, что ассоциация играет с огнем, ведь все эти клубы Суперлиги ее кормят. В своем письме-обращении "блауграна" просит максимально уважать социальную массу.

Сейчас "Барса" не собирается выходить из Суперлиги, ведь не хотят делать историческую ошибку, покидая турнир, соучредителями которого сам клуб и есть.