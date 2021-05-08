Зидан: Азар уже извинился. Он игрок Реала и будет выступать за Реал

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал поведение Эдена Азара после поражения от "Челси" в полуфинале Лиги чемпионов.

"Азар уже извинился за случившееся. Он не хотел никого обидеть, так он сказал. Он игрок "Реала" и будет выступать за "Реал".

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