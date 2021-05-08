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Зидан: Азар уже извинился. Он игрок Реала и будет выступать за Реал
Француз не имеет претензий к бельгийцу
УЕФА
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал
"Азар уже извинился за случившееся. Он не хотел никого обидеть, так он сказал. Он игрок "Реала" и будет выступать за "Реал".
Мы с ним поговорили. Он обсудил произошедшее со мной, партнерами и представителями клуба. Теперь это в прошлом", – рассказал наставник "сливочных".
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Источник:Marca
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Red_Cat (Салоники)
08.05.2021 в 17:05
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