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Зидан: Азар уже извинился. Он игрок Реала и будет выступать за Реал

Испания
(1 голосов)

Француз не имеет претензий к бельгийцу

Зидан: Азар уже извинился. Он игрок Реала и будет выступать за Реал

УЕФА

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Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал поведение Эдена Азара после поражения от "Челси" в полуфинале Лиги чемпионов.

"Азар уже извинился за случившееся. Он не хотел никого обидеть, так он сказал. Он игрок "Реала" и будет выступать за "Реал".

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Мы с ним поговорили. Он обсудил произошедшее со мной, партнерами и представителями клуба. Теперь это в прошлом", – рассказал наставник "сливочных".

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В статье: Эден Азар Зинедин Зидан Челси (Лондон)
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Источник:
Marca

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Комментарии (1)
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Red_Cat (Салоники)
08.05.2021 в 17:05
Весь прикол состоит в том, что Азар уже все понял, а Бейл ему разъяснил детали: как можно не напрягаясь доить уголовника переса.
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