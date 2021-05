Примера. Барселона - Атлетико 0:0. Королевский подарок для Реала

Если рассматривать сегодняшний поединок как битву за чемпионство, то на титул не наиграла ни одна из команд. "Атлетико" был лучше до перерыва, "Барса" - после, но в целом обе выступили средне.

В первом тайме вообще казалось, что каталонцы забыли выйти на поле. Со старта в их игре преобладали медленные, пешие перепасовки в центре поля, не несшие малейшей угрозы воротам Яна Облака. Когда же из-за сотрясения пришлось снять с игры Серхио Бускетса, эта тактика едва не привела "Барсу" к провалу. Вышедший вместо ветерана Мориба быстро растворился на поле, и "Атлетико" легко уходил из-под его прессинга, наваливаясь на слабую оборону.

Там, к слову, сегодня чудил не Ленгле, а Мингеса. Именно через его зону на левом полуфланге прошли все три потенциально голевые атаки "Матрасников" - сперва Корреа пробивал в касание после прострела слева, но попал в ногу Ленгле; затем дважды опасно стрелял Карраско.

6 - Atlético de Madrid have had six shots on target in the opening 45 minutes (9 shots), the most by a team in a first half of a game against Barcelona this season in all comps and their most in a first half at Camp Nou since at least 2003/04. Courage. pic.twitter.com/CDtThr6H56