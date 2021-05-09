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Человек, который смеется: Азару пора менять клуб, а Реалу - проект

Испания
(3 голосов)

Придется затянуть пояса

Человек, который смеется: Азару пора менять клуб, а Реалу - проект

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Clive Rose

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Вообще за истерический хохот после вылета из полуфинала Лиги чемпионов нужно сразу выгонять из команды.

Дело не в фамилиях, а в отношении. Футбол - коллективная игра, в которой побеждают и проигрывают все вместе. Если человек не чувствует этого, значит, он не является частью команды и плевать хотел на результат.

Наверное, у Эдена Азара и шансов-то особых не было ощутить себя игроком "Реала". После переезда в Мадрид он получил аж 11 травм - на 4 больше, чем за семилетний отрезок в "Челси". Другое дело, что он мог хотя бы изобразить печаль на лице, но не стал делать и этого. Похоже, Азар хочет покинуть Мадрид не меньше, чем болельщики "Реала" желают его отъезда.

Флорентино Пересу есть над чем подумать. Его репутация последнее время терпит один удар за другим.

***

А началось все с категорично неправильного трансфера.

Откуда вообще взялись 115 млн евро?! У Эдена оставался год по контракту с "Челси", который он публично отказался продлевать. В точно такой же ситуации "Бавария" отпустила Тиаго Алькантару в "Ливерпуль" за 30 млн, а "Барса" отдала Луиса Суареса "Атлетико" за 6.

Азар не скрывал, что хочет в Мадрид и называл "Реал" любимым клубом детства, так что летом 2020-го "Сливочные" на 99,9% смогли бы забрать бельгийца бесплатно. Однако Перес не дождался.

Видимо, занервничал после вылета из Лиги чемпионов от "Аякса" - на фоне молодых, бесшабашных голландцев "Реал" выглядел уныло и неинтересно. В то же время Марина Грановская, директор "Челси", не дрогнула и сбила с напуганного покупателя двойную цену. И кто тут, напомните, крутой делец?

Зато теперь Перес бегает по телестудиям с утопичными идеями Суперлиги - дескать, пора спасать большие клубы. Так вот, это ложь. Англичан спасать не надо - у них на руках гигантский ТВ-контракт; "ПСЖ" на плаву благодаря нефтедолларам, "Бавария" и "Боруссия" тратят то, что заработали.

Если кого и нужно спасать, то только "Реал" с "Барсой", и лишь потому, что они перестали подходить к футболу рационально и осуществляли сделки, лишенные здравого смысла. Альваро Одриосола за 40 млн и Лука Йович за 60 - это, вообще, как?

***

Азар, конечно, персонаж другого калибра, но и здесь Мадрид явно поспешил, не учтя множество рисков.

Не секрет ведь, что Эден - не режимщик. Еще в "Лилле" он позволял себе кутить до утра, а потом выезжал за счет таланта. Экс-капитан "Догов" Рио Мавуба, улыбаясь на все 32, рассказывал, что однажды Азар вышел на матч с жутким похмельем и забил три гола за тайм, лишь бы его побыстрее поменяли.

В "Челси" особо ничего не поменялось. Нигериец Джон Оби Микель до сих пор в шоке от того, как Эден занимался на тренировках:

"У Азара была привычка стоять и ждать, пока мы доделаем упражнения. Он был самым ленивым игроком на свете, но потом выходил на поле и был самым лучшим. Эден был сразу за Месси и Роналду и, наверное, мог превзойти Криштиану, если бы хотел. Иногда он даже обещал себе это, но ему не хватало силы воли. Он очень плохо тренировался. По правде, он тренировался хуже всех, с кем я когда-либо играл".

Такие футболисты сияют ярко, но недолго - с возрастом их организм перестает справляться с двойной нагрузкой. Вспомните хотя бы Роналдиньо - к 30 годам от волшебника, коим он был на "Камп Ноу", и следа не осталось. А Азар перебирался в "Реал" в 28 - возраст, вроде, оптимальный, но пограничный.

Чтоб оставаться на уровне, нужно прибавлять в усердии, а это не к Эдену. Он не вступил в клуб трудоголиков имени Модрича и Бензема, явившись на сборы "Реала" с 5 кг лишнего веса. Конечно, за этим последовали травмы - нагрузки у Зидана космические, и для растренированного организма это катастрофа.

***

В феврале испанская AS подсчитала, что Азар сыграл лишь в 29% матчей "Реала" во всех турнирах - 35 из 81. Это даже меньше, чем было у многострадального Кака - 33,5%. Касательно Гарета Бэйла, то тот и подавно впереди планеты всей с 62% сыгранных матчей.

За неполных два сезона у Эдена болела спина, лодыжка, колено, бедро; он пропускал матчи из-за вирусов и ушибов; даже кость ломал.

Это началось с жесткого подката от Тома Менье в матче Лиги чемпионов - и с тех пор продолжается в режиме нон-стоп, шокируя даже всегда сдержанного Зинедина Зидана. После очередной травмы Азара перед мартовскими играми против "Ливерпуля", француз был в недоумении:

"У Эдена опять проблемы, на этот раз, что-то новое. Мы очень обеспокоены, поскольку ранее в своей карьере Азар либо вообще не получал травм, либо получал, но очень редко".

Зидан не ошибся: в 2008-19 годах бельгиец в каждом из сезонов проводил минимум 30 матчей. Играл, правда, не всегда на своем уровне - и это еще один неучтенный "Реалом" риск. Ярчайший пример - чемпионат-2015/16, в котором Азар, ранее признанный лучшим игроком АПЛ, не забивал с августа по апрель. У Эдена, да и всего "Челси" тогда не срослось с Моуриньо, и так он отреагировал на проблемы.

Для Азара это норма: он охотно капитулирует перед трудностями и не готов жертвовать своим комфортом ради тренеров и результатов:

"Я разочаровал не одного только Конте. Я разочаровывал всех тренеров на протяжении карьеры, и теперь разочаровываю Сарри. С Моуриньо было то же самое. Они думают одинаково: ты должен забивать, работать все больше и больше. Уверен, я разочарую и следующего тренера".

***

Эден как в воду глядел - Зидана он действительно разочаровал, а заодно и всех в "Реале". Сейчас он показывает худший футбол в жизни.

Подниматься из дна вингеру придется не в Мадриде - вряд ли ему простят заливистый смех после поражения в полуфинале, а ничем другим он не запомнился. СМИ пишут, что на Азара уже навешен ценник в 50 млн евро, но желающих не видно. Похоже, дело закончится арендой, как уже бывало с Бэйлом.

А вот что дальше делать "Реалу" - большой вопрос. Трансфер Азара британская Daily Mirror неспроста назвала "худшей сделкой в истории". Перес ошибался и раньше - были у него Шахин, Кассано, Оуэн, Кака. Был и Педро Леон, которому Моуриньо обещал, что если "вся команда погибнет в авиакатастрофе и останется он один, то и тогда играть не будет".

Отличие Азара в том, что эти персонажи покупались, дабы помогать; Эдена же брали, как лидера нового витка Галактикос. Даже историческую "семерку" вручили, под которой забивали Рауль и Криштиану. А он предпочел проекту гамбургеры.

Теперь "Сливочные" в ситуации, когда старое поколение уже не вывозит два матча в неделю, а нового нету и, что хуже всего, казна тоже пустая. Во-первых, идет мега-реконструкция "Бернабеу" на которую заняли 525 млн у Merrill Lynch и JP Morgan. Во-вторых, свыше 300 млн пошли на Азара, Йовича, Милитао, Мариано Диаса, Одриосолу, Ферлана Менди и других героев второго-третьего плана. А на первом кто - снова Рамос? Так и до 2:8 досидеться можно.

В общем, ржущий после вылета Азар несомненно сыграет роль в новейшей истории "Реала", хоть и не такую, как виделось Пересу. Старый президент мечтал о новых Галактикос, но получит в лучшем случае возврат к более экономной модели "Зиданов и Павонов", а в худшем…

Впрочем, думается, до этого Перес таки не доведет.

Или доведет?..

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В статье: Эден Азар Флорентино Перес Реал (Мадрид) Челси (Лондон)
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Комментарии (1)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
09.05.2021 в 15:50
Всё правильно. Но только про позорный реал и про позорного фло переса. Теория про два derьма, которую так неуспешно попытался продвигать один тупой фанат педрида из Чугуева, здесь не канает. Барса, она как была великая, так и будет великой еще 100 и больше лет. А вот позорный реал и дурачок и маразматик перес, на которого молится чучело подолье, это, конечно жах! Единственное, что спасает педрид от вылета в сегунду, это арбитры, которые регулярно помогают педриду добывать от 20 и больше пунктов за сезон.
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