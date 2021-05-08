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Пике: У меня нет магического шара, но целью Барсы должна быть борьба до конца
Защитник "блауграны" подвел итоги матча против "матрасников"
Goal
Защитник каталонской "Барселоны" Жерар Пике прокомментировал
"Мы надеялись на победу, надеялись, что результат будет лучше. Но мы еще в деле. Мы провели хороший матч, боролись, создали более явные моменты, чем они. Мы знаем, что теперь не все зависит от нас, но, судя по тому, как развивались события в Ла Лиге в этом сезоне, гонка за титулом еще не завершена.
Мы знаем, с кем играли. "Атлетико", возможно, лучшая команда по игре в обороне во всей лиге. Против нее сложно создавать моменты, и надо было пользоваться самыми явными. Такие были у Месси, когда Облак кончиками пальцев выручил команду, и у Дембеле. У нас были возможности забить.
На протяжении всей игры шла борьба. Иногда мы контролировали мяч, иногда они. Во втором тайме мы, кажется, были лучше – меньше контролировали мяч, но больше создавали у их ворот. Победить мог кто угодно.
Если "Реал" выиграет все 4 игры, то станет чемпионом. Но если мы выиграем все свои матчи, какой-то шанс у нас есть. У меня нет магического шара, но нашей целью должна быть борьба до конца. От нас не все зависит, мы не сделали свою домашнюю работу и не всегда выступали хорошо в этом сезоне. Но в последние месяцы мы хороши", – рассказал Пике.
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