Пике: У меня нет магического шара, но целью Барсы должна быть борьба до конца

Защитник каталонской "Барселоны" Жерар Пике прокомментировал ничью с мадридским "Атлетико" в матче 35-го тура испанской Ла Лиги.

"Мы надеялись на победу, надеялись, что результат будет лучше. Но мы еще в деле. Мы провели хороший матч, боролись, создали более явные моменты, чем они. Мы знаем, что теперь не все зависит от нас, но, судя по тому, как развивались события в Ла Лиге в этом сезоне, гонка за титулом еще не завершена.

Мы знаем, с кем играли. "Атлетико", возможно, лучшая команда по игре в обороне во всей лиге. Против нее сложно создавать моменты, и надо было пользоваться самыми явными. Такие были у Месси, когда Облак кончиками пальцев выручил команду, и у Дембеле. У нас были возможности забить.

На протяжении всей игры шла борьба. Иногда мы контролировали мяч, иногда они. Во втором тайме мы, кажется, были лучше – меньше контролировали мяч, но больше создавали у их ворот. Победить мог кто угодно.

Если "Реал" выиграет все 4 игры, то станет чемпионом. Но если мы выиграем все свои матчи, какой-то шанс у нас есть. У меня нет магического шара, но нашей целью должна быть борьба до конца. От нас не все зависит, мы не сделали свою домашнюю работу и не всегда выступали хорошо в этом сезоне. Но в последние месяцы мы хороши", – рассказал Пике.