Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Облак: Нам не повезло у ворот Барсы. Мы уже зависим и от Реала
Вратарь "матрасников" подвел итоги ничьи с "блауграной"
Getty Images / Denis Doyle
Голкипер мадридского "Атлетико" Ян Облак прокомментировал
"Мы вышли и показали, что нацелены на победу. Мы были лучше в первом тайме, а потом сильно сыграли и во втором. Мы заработали очко, впереди еще 3 тура, и нам надо бороться до конца. Посмотрим, что произойдет.
И мы, и они хотели набрать 3 очка. Мы лучше начали матч, они были сильнее в концовке. Игра была равной в целом. Нам не повезло у их ворот. Мы уже не зависим лишь от себя, но "Реалу" надо провести еще четыре матча, а нам – три. Всем придется нелегко. Всех нас ждут сложные матчи. Тот, кто будет сильнее, и станет чемпионом", – рассказал Облак.
После этого тура "матрасники" сохранили первую строчку в турнирной таблице, но уже завтра "Реал" может догнать "Атлетико", если обыграет "Севилью".
Популярное сейчас
- Примера. Барселона - Атлетико 0:0. Королевский подарок для Реала
- Комиссия УАФ не одобрила газон на стадионе в Тернополе
- Герой футбольного дня. Владислав Кулач
- В два раза меньше, чем продавали. Стало известно, в какую сумму Барселона оценивает камбэк Неймара
- Вне политики. Руслан Малиновский отпраздновал день рождения с Коваленко и Миранчуком. ФОТО
- Кривцов, динамовцы и Монатик. Капитан Динамо устроил большой праздник на свой юбилей. ВИДЕО