Облак: Нам не повезло у ворот Барсы. Мы уже зависим и от Реала

Голкипер мадридского "Атлетико" Ян Облак прокомментировал ничью с каталонской "Барселоной" в матче 35-го тура Ла Лиги.

"Мы вышли и показали, что нацелены на победу. Мы были лучше в первом тайме, а потом сильно сыграли и во втором. Мы заработали очко, впереди еще 3 тура, и нам надо бороться до конца. Посмотрим, что произойдет.

И мы, и они хотели набрать 3 очка. Мы лучше начали матч, они были сильнее в концовке. Игра была равной в целом. Нам не повезло у их ворот. Мы уже не зависим лишь от себя, но "Реалу" надо провести еще четыре матча, а нам – три. Всем придется нелегко. Всех нас ждут сложные матчи. Тот, кто будет сильнее, и станет чемпионом", – рассказал Облак.