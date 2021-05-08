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Облак: Нам не повезло у ворот Барсы. Мы уже зависим и от Реала

Испания
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Вратарь "матрасников" подвел итоги ничьи с "блауграной"

Облак: Нам не повезло у ворот Барсы. Мы уже зависим и от Реала

Getty Images / Denis Doyle

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Голкипер мадридского "Атлетико" Ян Облак прокомментировал ничью с каталонской "Барселоной" в матче 35-го тура Ла Лиги.

"Мы вышли и показали, что нацелены на победу. Мы были лучше в первом тайме, а потом сильно сыграли и во втором. Мы заработали очко, впереди еще 3 тура, и нам надо бороться до конца. Посмотрим, что произойдет.

И мы, и они хотели набрать 3 очка. Мы лучше начали матч, они были сильнее в концовке. Игра была равной в целом. Нам не повезло у их ворот. Мы уже не зависим лишь от себя, но "Реалу" надо провести еще четыре матча, а нам – три. Всем придется нелегко. Всех нас ждут сложные матчи. Тот, кто будет сильнее, и станет чемпионом", – рассказал Облак.

После этого тура "матрасники" сохранили первую строчку в турнирной таблице, но уже завтра "Реал" может догнать "Атлетико", если обыграет "Севилью".

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В статье: Атлетико (Мадрид) Барселона Ян Облак
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Источник:
Marca

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