Сыграли в пользу Реала. Барселона - Атлетико 0:0. Обзор матча

Центральный поединок 35-го тура Примеры не порадовал забитыми голами, да и в целом красивой игрой. Обе команды боялись ошибиться и действовали наверняка, что и ударило по зрелищности.

В первом тайме лучше атаковал "Атлетико", которому как мог помогал ужасными действиями в обороне Оскар Мингеса; после перерыва активнее забегала уже "Барса", которую как обычно тащил Месси. Но итоговый счет 0:0, а значит, уже завтра таблицу может возглавить мадридский "Реал", если решит задачу со звездочкой и обыграет "Севилью".

35-й тур. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Атлетико" - 0:0