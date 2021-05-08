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Сыграли в пользу Реала. Барселона - Атлетико 0:0. Обзор матча

Испания
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Нечемпионский футбол

Сыграли в пользу Реала. Барселона - Атлетико 0:0. Обзор матча

Фото: twitter.com/FCBarcelona/ автор неизвестен

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Центральный поединок 35-го тура Примеры не порадовал забитыми голами, да и в целом красивой игрой. Обе команды боялись ошибиться и действовали наверняка, что и ударило по зрелищности.

В первом тайме лучше атаковал "Атлетико", которому как мог помогал ужасными действиями в обороне Оскар Мингеса; после перерыва активнее забегала уже "Барса", которую как обычно тащил Месси. Но итоговый счет 0:0, а значит, уже завтра таблицу может возглавить мадридский "Реал", если решит задачу со звездочкой и обыграет "Севилью".

35-й тур. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Атлетико" - 0:0

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В статье: Атлетико (Мадрид) Барселона
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