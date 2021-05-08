Бускетс сломал верхнюю челюсть в игре против Атлетико

В матче 35-го тура чемпионата Испании каталонская "Барселона" расписала с мадридским "Атлетико" нулевую ничью.

Полузащитник "блауграны" Серхио Бускетс не смог доиграть поединок до конца и был вынужден покинуть поле уже на 32-й минуте. Испанский хавбек столкнулся головой с центрбэком "матрасником" Савичем.

Официальный твиттер "сине-гранатовых" сообщает, что у 32-летнего игрока диагностировали ушиб лица с переломом верхней челюсти. Сроки восстановления Серхио пока неизвестны.

В текущем сезоне Бускетс провел 46 матчей, в которых записал на свой 4 голевые передачи.