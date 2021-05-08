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Бускетс сломал верхнюю челюсть в игре против Атлетико
Серхио отыграл только 30 минут в игре против "матрасников"
Twitter FC Barcelona
В матче 35-го тура чемпионата Испании
Полузащитник "блауграны" Серхио Бускетс не смог доиграть поединок до конца и
Официальный твиттер "сине-гранатовых" сообщает, что у 32-летнего игрока диагностировали ушиб лица с переломом верхней челюсти. Сроки восстановления Серхио пока неизвестны.
В текущем сезоне Бускетс провел 46 матчей, в которых записал на свой 4 голевые передачи.
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