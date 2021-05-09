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Эспаньол вернулся в Ла Лигу
И года не прошло
Еспаньйол/Автор невідомий
В рамках 38-го тура Сегунды "Эспаньол" на выезде сыграл вничью с "Сарагосой". Таким образом, каталонцы набрали последнее нужно очко для обеспечения повышения квалификации в классе.
На данный момент "Эспаньол" лидирует во второй Ла Лиге и имеет преимущество над третьей Альмерией 12 очков за четыре тура до конца сезона. В личных встречах "попугаи" были сильнее, так что ничего им уже не помешает вернуться в Примеру через год отсутствия. Напомним, что в прошлом сезоне каталонцы заняли последнее место в Ла Лиге.
Более того, команда может завоевать титул, ведь опережает вторую "Мальорку" на шесть очков.
Это пока первый участник Сегунды, который поднялся в Примеру в этом сезоне. А вот из Высшего дивизиона еще пока никто не вылетел. Там идет ожесточенная борьба между "Эйбаром", "Эльче", "Уэской", "Вальядолидом" и "Алавесом".
Ens arriben moltes imatges des de Barcelona. ????????-????????????-????????-????????-????????????. ???? Tenim la millor afició del món! ????#RCDE pic.twitter.com/DDYZlWH23g— RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) May 8, 2021
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