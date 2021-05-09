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Эспаньол вернулся в Ла Лигу

Испания
(1 голосов)

И года не прошло

Эспаньол вернулся в Ла Лигу

Еспаньйол/Автор невідомий

Новина українською

В рамках 38-го тура Сегунды "Эспаньол" на выезде сыграл вничью с "Сарагосой". Таким образом, каталонцы набрали последнее нужно очко для обеспечения повышения квалификации в классе.

На данный момент "Эспаньол" лидирует во второй Ла Лиге и имеет преимущество над третьей Альмерией 12 очков за четыре тура до конца сезона. В личных встречах "попугаи" были сильнее, так что ничего им уже не помешает вернуться в Примеру через год отсутствия. Напомним, что в прошлом сезоне каталонцы заняли последнее место в Ла Лиге.

Более того, команда может завоевать титул, ведь опережает вторую "Мальорку" на шесть очков.

Это пока первый участник Сегунды, который поднялся в Примеру в этом сезоне. А вот из Высшего дивизиона еще пока никто не вылетел. Там идет ожесточенная борьба между "Эйбаром", "Эльче", "Уэской", "Вальядолидом" и "Алавесом".

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В статье: Ла Лига Ла Лига 2 Эспаньол (Барселона)
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Комментарии (1)
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Лекарь (село Дарница)
09.05.2021 в 08:42
"Вторая Ла Лига" вроде как Сегундой называется
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