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Реал - Севилья. LIVE АУДИО трансляция матча Ла Лиги
Бывший тренер мадридцев Лопетеги может поставить крест на надеждах "Реала" выиграть титул
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Один из главных матчей испанского сезона в аудио трансляции от UA-Футбол! Реал может выйти на первое место в таблице за три тура до финиша чемпионата - для этого нужно побеждать Севилью. Но удастся ли это сделать сливочным, которые в последнее время крайне мало забивают, а в середине текущей недели без шансов вылетели от Челси из Лиги чемпионов? И Севилья, которая идет четвертой в таблице, однозначно сдаваться не собирается. Следите за матчем в нашем Стриме и узнавайте первыми, возглавит ли Реал Ла Лигу! Комментаторы - Тарас Вархоляк и Георгий Грошев.
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