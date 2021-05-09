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Реал - Севилья. LIVE АУДИО трансляция матча Ла Лиги

Испания
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Бывший тренер мадридцев Лопетеги может поставить крест на надеждах "Реала" выиграть титул

Реал - Севилья. LIVE АУДИО трансляция матча Ла Лиги

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Один из главных матчей испанского сезона в аудио трансляции от UA-Футбол! Реал может выйти на первое место в таблице за три тура до финиша чемпионата - для этого нужно побеждать Севилью. Но удастся ли это сделать сливочным, которые в последнее время крайне мало забивают, а в середине текущей недели без шансов вылетели от Челси из Лиги чемпионов? И Севилья, которая идет четвертой в таблице, однозначно сдаваться не собирается. Следите за матчем в нашем Стриме и узнавайте первыми, возглавит ли Реал Ла Лигу! Комментаторы - Тарас Вархоляк и Георгий Грошев.

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В статье: Реал (Мадрид) Севилья
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