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Барселоне интересен талант Аякса
Молодой игрок может перейти в каталонский клуб уже летом
Фото: fcbarcelonanoticias
Футболист "Аякса" Райан Гравенберх может продолжить карьеру в "Барселоне".
Игра молодого полузащитника нравится главному тренеру каталонцев Роналду Куману. Гравенберх может стать альтернативой Бускетсу в центре поля.
Контракт нидерландца рассчитан до лета 2023 года, и на него также ранее претендовали "Манчестер Юнайтед" и "Ювентус", с которыми агент игрока Мино Райола имеет хорошие связи.
В текущем сезоне Гравенберх провел 29 матчей в Эредивизи, забил 3 гола и отдал 5 ассистов.
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