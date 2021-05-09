Барселоне интересен талант Аякса

Футболист "Аякса" Райан Гравенберх может продолжить карьеру в "Барселоне".

Игра молодого полузащитника нравится главному тренеру каталонцев Роналду Куману. Гравенберх может стать альтернативой Бускетсу в центре поля.

Контракт нидерландца рассчитан до лета 2023 года, и на него также ранее претендовали "Манчестер Юнайтед" и "Ювентус", с которыми агент игрока Мино Райола имеет хорошие связи.

В текущем сезоне Гравенберх провел 29 матчей в Эредивизи, забил 3 гола и отдал 5 ассистов.