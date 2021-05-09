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Барселоне интересен талант Аякса

Испания
(1 голосов)

Молодой игрок может перейти в каталонский клуб уже летом

Барселоне интересен талант Аякса

Фото: fcbarcelonanoticias

Новина українською

Футболист "Аякса" Райан Гравенберх может продолжить карьеру в "Барселоне".

Игра молодого полузащитника нравится главному тренеру каталонцев Роналду Куману. Гравенберх может стать альтернативой Бускетсу в центре поля.

Контракт нидерландца рассчитан до лета 2023 года, и на него также ранее претендовали "Манчестер Юнайтед" и "Ювентус", с которыми агент игрока Мино Райола имеет хорошие связи.

В текущем сезоне Гравенберх провел 29 матчей в Эредивизи, забил 3 гола и отдал 5 ассистов.

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В статье: Аякс (Амстердам) Барселона Испания Райан Гравенберх
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Источник:
Mundo deportivo

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Комментарии (4)
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Барселиниус (землянин)
09.05.2021 в 15:47
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0
0
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
09.05.2021 в 14:56
За ним великая Барса наблюдает с сентября 2019 года.
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0
-1
Algrab (Костопiль)
09.05.2021 в 15:28
З тих пір ти під наглядом психіатра?
Ответить
0
-1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
09.05.2021 в 15:52
З тих пір ти тупорылэ гробэнятко під наглядом психіатра?
0
-1


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