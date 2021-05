Примера. Валенсия отпраздновала уход Грасии, а Сельта сенсационно растоптала Вильярреал

Плохая игра от команд, на которых сильно давила огромная ответственность из-за близкого вылета.

Первый тайм прошел вообще без моментов; после перерыва стало чуть веселее, поскольку соперники подустали и чаще ошибались. Первые два опасных удары нанесли Кике Гарсия и Тимор, но по мере приближения к финишу, "Хетафе" все больше отходил назад, а "Эйбар" наседал - прежде всего, усилиями активного Хиля.

До гола, однако, было далеко, и только грубая индивидуальная ошибка это изменила - на 88-й минуте Максимович сыграл рукой в штрафной, а Ресио уверенно реализовал пенальти.

Таким образом, без малого приговоренный "Эйбар" одержал вторую подряд победу и приблизился к спасительному 17-му месту на расстояние двух очков. Фантастика!

Что касается "Хетафе", то Пепе Бордаласу есть, о чем задуматься - его команда проиграла 4 из 6 последних матчей и теперь опережает зону вылета всего на три балла.

35-й тур Примеры. Хетафе. "Колизеум Альфонсо Перес"

"Хетафе" - "Эйбар" - 0:1

Гол: Ресио, 89 (с пенальти)

"Хетафе": Сория - Дамьен Суарес, Даконам (Шакла, 26), Тимор, Оливера - Ньом (Аленья, 90), Арамбарри, Максимович (Анхель, 90), Кукурелья - Унал (Чема, 78), Мата

"Эйбар": Дмитрович - Корреа, Оливейра, Арбилья, Коте - Хиль, Диоп, Атьенса, Эспозито (Ресио, 70) - Кике, Энрич

Предупреждения: Тимор, 82 - Кике, 40, Диоп, 67

Ну и скажите на милость - стоило терпеть 34 тура неразберихи и разочарований под руководством Хави Грасии? Без него "Валенсия" моментально ожила и сыграла на ноль впервые с февраля.

"Вальядолид" бодро вошел в игру, но ему не хватило класса в нападении, чтоб создавать моменты. А вот у "Летучих мышей" он имелся. Макси Гомес забил первый мяч после прострела Гайя, а второй - после разрезного паса Солера.

Исполняющий обязанности тренера "Лос Чес" Воро не сделал ничего особенного - просто глубже сел в защиту и сыграл на сильных сторонах своих игроков, и это сразу принесло плоды.

19 - @realvalladolidE have made 19 shots vs Valencia, more than any other team in a single game away from home in #LaLiga this season.

Гол Корреи на последних минутах подчеркнул силу "Валенсии", которая после этой победы поднялась на 13-е место с 39 очками. Вылет "Летучим мышам" уже не грозит, чего нельзя сказать про "Вальядолид", устроившийся 17-м с 31 баллом.

35-й тур Примеры. Валенсия. "Месталья"

"Валенсия" - "Вальядолид" - 3:0

Голы: Гомес, 45+1, 48, Коррея, 89

"Валенсия": Силлесен - Паулиста, Гильямон, Диахаби - Коррея, Солер (Хасон, 86), Васс (Олива, 86), Гайя - Ли Кан Ин (Рачич, 65), Гомес (Гамейро, 77), Гедеш (Черышев, 77)

"Вальядолид": Масип - Янко (Кодро, 70), Хавьер Санчес (Оливас, 70), Эль-Ямик, Оласа - Мичел (Кике Перес, 70), Алькарас (Эрвиас, 59), Роке Меса - Плано, Вайсманн, Жота (Мараньяо, 58)

Игрокам "Желтой субмарины" надо завтра пересмотреть эту игру, чтобы усвоить уроки и не сыграть так в финале Лиги Европы, иначе против "МЮ" просто не будет шансов.

Первый тайм был богат на опасные моменты у обоих ворот, но "Сельта" все же атаковала острее, а оборонялась дисциплинированнее, что и сделало разницу. "Подводники" дважды за тайм привозили на свои ворота пенальти, плюс еще раз упустили Санти Мину после навеса, чего тот не простил.

2- @RCCeltaEN have scored two penalty goals in a first half for the first time in #LaLiga this century. Along Strasbourg at Montpellier, they are the only away teams to have scored two penalty goals at the half time in a single game in the Top5 European Leagues this season.