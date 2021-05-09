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И кто тут финалист ЛЕ? Вильярреал - Сельта 2:4. Видео голов и обзор матча
Неожиданный результат
Фото: rccelta.es/ автор неизвестен
Финалист Лиги Европы "Вильярреал" дома провалился против "Сельты" в матче, в котором было много опасных моментов и судейских свистков.
Никто из лидеров "Подводников" не проявил себя, а Дани Парехо и подавно провалился, уйдя с поля без отборов, перехватов и пасов под удар. Глупое удаление экс-"Горняка" Факундо Феррейры не спасло фаворита, ведь случилось слишком поздно.
"Вильярреал" - "Сельта" - 2:4
Голы: Мой Гомес, 25, Жерар Морено, 87 (с пенальти) - Санти Мина, 19, 34 (с пенальти), Браис Мендес, 45+2 (с пенальти), Солари, 57
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