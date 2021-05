Примера. Реал - Севилья 2:2. ВАР перечеркнул амбиции Мадрида

"Реал" возглавил бы таблицу в случае победы. Но команда Зинедина Зидана не выполнила задание, а ее соперника дважды выручил ВАР.

Хулен Лопетеги решил удивить свой бывший клуб и сыграл с Папу Гомесом в роли фальшивой девятки, но этот ход, скорее, запутал саму "Севилью". Она провела невзрачный матч и почти не создавала угроз у ворот Куртуа.

"Реал" же начал с забитого гола Бензема, который отменили из-за микроскопического офсайда у ассистента Карима Альваро Одриосолы.

Дальше были еще опасные удары от Каземиро и все того же Бензема, но закончился отрезок голом "Севильи", которая здорово сориентировалась после стандарта: Ракитич отпасовал на Фернандо, а тот разобрался, как настоящий форвард.

8 - Marco Asensio ???????? has scored more goals as a substitute than any other @realmadriden player in all competitions under Zinédine Zidane ???????? (8). Critical. pic.twitter.com/IMPByNrJJf

Этот мяч еще добавил агрессии "Реалу". Со старта второго тайма "Сливочные" прижали гостей так, что те еле отбивались, и если Винисиус с пары метров по обыкновению промазал, то Асенсио в касание пробил куда надо после эффектной быстрой атаки.

Казалось, дело шло к волевой победе Мадрида, но развязка получилась суровой для Зидана. Бензема заработал пенальти в контратаке, но повтор показал, что за полминуты до этого Эдер Милитао рукой вынес мяч из своей штрафной, дав старт контратаке, так что арбитры назначили 11-метровый в противоположные ворота.

1+1 - Ivan Rakitić ???????? is the only player to score and assist in a @LaLigaEN game against Real Madrid this season and the first @SevillaFC_ENG player to do so since Renato Dirnei ???????? and Frédéric Kanouté ???????? in December 2008. Crucial. pic.twitter.com/5m3SLPbb0L