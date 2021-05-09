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Примера. Реал - Севилья 2:2. ВАР перечеркнул амбиции Мадрида

Испания
(4 голосов)

Карт-бланш для "Атлетико"

Примера. Реал - Севилья 2:2. ВАР перечеркнул амбиции Мадрида

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Реал" возглавил бы таблицу в случае победы. Но команда Зинедина Зидана не выполнила задание, а ее соперника дважды выручил ВАР.

Хулен Лопетеги решил удивить свой бывший клуб и сыграл с Папу Гомесом в роли фальшивой девятки, но этот ход, скорее, запутал саму "Севилью". Она провела невзрачный матч и почти не создавала угроз у ворот Куртуа.

"Реал" же начал с забитого гола Бензема, который отменили из-за микроскопического офсайда у ассистента Карима Альваро Одриосолы.

Дальше были еще опасные удары от Каземиро и все того же Бензема, но закончился отрезок голом "Севильи", которая здорово сориентировалась после стандарта: Ракитич отпасовал на Фернандо, а тот разобрался, как настоящий форвард.

Этот мяч еще добавил агрессии "Реалу". Со старта второго тайма "Сливочные" прижали гостей так, что те еле отбивались, и если Винисиус с пары метров по обыкновению промазал, то Асенсио в касание пробил куда надо после эффектной быстрой атаки.

Казалось, дело шло к волевой победе Мадрида, но развязка получилась суровой для Зидана. Бензема заработал пенальти в контратаке, но повтор показал, что за полминуты до этого Эдер Милитао рукой вынес мяч из своей штрафной, дав старт контратаке, так что арбитры назначили 11-метровый в противоположные ворота.

Экс-каталонец Иван Ракитич с наслаждением отправил мяч в сетку, и хотя "Реал" успел отыграться благодаря рикошету в добавленное время, победить уже не вышло, а это главное. Шансы "Сливочных" на золото теперь невысоки - все будет зависеть от выступлений "Атлетико". Касательно "Севильи", то она по-прежнему 4-я - выше, вероятно, не прыгнет и ниже не упадет.

35-й тур Примеры. Мадрид. "Альфредо Ди Стефано"

"Реал" - "Севилья" - 2:2

Голы: Асенсио, 67, Диего Карлос, 90+3 (автогол) - Фернандо, 22, Ракитич, 78 (с пенальти)

"Реал": Куртуа - Одриосола, Эдер Милитао, Начо, Марсело (Гутьеррес, 66) - Модрич (Асенсио, 66), Каземиро, Кроос - Вальверде, Бензема, Винисиус (Азар, 79)

"Севилья": Буну - Навас, Кунде, Диего Карлос, Акунья - Жоан Жордан (Гудель, 84), Фернандо, Ракитич (Оливер, 88) - Сусо (Оскар, 83), Гомес (Эн-Несири, 56), Окампос (де Йонг, 88)

Предупреждения: Каземиро, 21 - Сусо, 56, Гудель, 85

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В статье: Реал (Мадрид) Севилья
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Комментарии (61)
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
10.05.2021 в 00:25
барселонська голуба "інтелігенція" повилазила з нірнавіть олень та дурачок мес пес. та дрюкають старічкі ручнік, брудні коменти пишуть і дрюкають.. Мразота
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0
0
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
10.05.2021 в 00:15
Некоторые шизофреники - мадридасы, часто визжат здесь в последнее время, что я не уделяю этим дуракам должного внимания. Типа, я от кого-то прячусь. Здесь нужно понимать, что мадридасы приходят сюда сквернословить, как на работу. Для меня же, посещение этого ресурса, это как повод поделиться с хорошими людьми интересной информацией, ну и потролить шизофреников из псих палаты. Прежде всего, подолье, алграба, дурачка из винницы, оду и металл. И вот он Я здесь! Сразу после матча! Уважил недовольных шизоидов. Ну что, любители секты - "Севилье ничего не надо, она не будет упираться" ? А что я вам, дурачьё безмозглое говорил? А-у-у-у-у, металл из чугуева! Что скажешь в свое оправдание? Что касается персоны арбитра, то это мадриду вернулось то, что они взяли у Барсы на Камп Ноу. Тогда, этот же арбитр из двух последовательных нарушений, сначала Рамоса на Ленгле, затем Ленгле на Рамосе, выбрал второе и поставил левый пеналь в ворота Барсы. Видно его хорошо вжарили за его мадридские симпатии, теперь он поступил правильно. Из двух нарушений выбрал первое. И в целом, на удивление, эта пересовская мануэра отработала на очень хорошо. Ни одной результативной ошибки. Ну что, мадридасы - (дальше рифма), когда вас откачают от очередного похоронного марша после Лондона, будете матюкаться? Давайте, не сдерживайте себя, шизофреники. Часов чере6 я вам отвечу...
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+3
-3
andrewzheludkov (Черновцы)
10.05.2021 в 00:16
О, дурачек с опусом)
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+2
-2
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
10.05.2021 в 00:17
Я в курсе, что ты дурачек. Ну ты, дурачек представился. А что хотел сказать, чучело?
+2
-2
avatar
MES QUE UN CLUB
10.05.2021 в 00:19
Darian Clark (Montreal
+1
-2
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hardcorepwnz (Украина)
10.05.2021 в 00:18
Из двух последовательных нарушений на Камп Ноу - это ты про фол Ленгле на Рамосе в первом тайме и во втором? Да, тогда судья фол в первом тайме проморгал, и поставил во втором. Все верно ты рассказал
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+2
-2
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
10.05.2021 в 00:20
О, Мундо-Алєнь швидко пристрибав. Вчора після гри FC PornoStar щось довго не скакав, Лебедине Озеро слухаючи
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-2
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Michael-K (Івано-Франківськ)
10.05.2021 в 00:13
Дивлячись як грають колишні каталонці в нових командах починаєш замислюватись чи не був це хитромудрий план... До початку чемпіонату Барселона реально оцінила свої можливості з цим складом і тренером та й прийшла до висновку, що конкурувати з Реалом їм буде важко в цьому році ( результати Ель Класіко цьому підтвердження). Тому вони вирішили підсилити команди, які зможуть зупинити Реал Суарес і Ракитич не погано з цією задачею справляються...
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-1
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Alex_ForzaMilan (Київ)
10.05.2021 в 00:13
Головне те, що Мілан дрюкнув в гостях Юве 3-0!
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+4
0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
10.05.2021 в 00:14
Підтримую!!!
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+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
10.05.2021 в 00:14
и шо каштру свалил!))
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+1
-2
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Michael-K (Івано-Франківськ)
10.05.2021 в 00:14
100%
+2
0
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Барселиниус (землянин)
10.05.2021 в 00:23
Ура!
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+1
0
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Loader (Днепр)
10.05.2021 в 00:10
Доктор, не сбивайся постоянно в себя. Жизнь проще. Не превращай свою собственую в г.но.
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+2
-2
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
10.05.2021 в 00:12
Закусывайте, уважаемый, закусывайте...)))
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+1
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Red_Cat (Салоники)
10.05.2021 в 00:09
отскочили мадридские гомосексуалисты. а жаль.
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hardcorepwnz (Украина)
10.05.2021 в 00:12
это твои друзья, которые тебя по кругу пускают?
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+1
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
10.05.2021 в 00:13
У Блохастого сексуальная травма на помойке, не может кастрированный отойти
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+1
-2
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Loader (Днепр)
10.05.2021 в 00:15
Ощущение, что у тебя проблема.
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+2
-2
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Loader (Днепр)
10.05.2021 в 00:19
Почему Реалисты так перевозбудились? Понравился результат с Барселоной? Мы наблюдаем интересный финиш.
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Loader (Днепр)
10.05.2021 в 00:20
Уважение - только к Севилье. Именно они выложились полностью.
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Барселиниус (землянин)
10.05.2021 в 00:09
После первого гола плюнул и выключил ноут. А зря видать. События на поле я так понял бурлили вовсю. Севилья всё же решила продолжить традицию не выигрывать на поле Реала. )) Но я всё равно уверен, шо Реал станет чемпионом. Хотя л0хи теперь уже все трое.
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Alex_ForzaMilan (Київ)
10.05.2021 в 00:11
Отож і мене не залишає думка, що це Атлетіко таки профукає те, що їм знову впало з неба і Реал таки буде чемпіоном.
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Барселиниус (землянин)
10.05.2021 в 00:17
Да, думаю индейцы на одну ничейку всё ж напорятся ещё. За Барсу вообще говорить не хочу. Там блъ перестройка полным ходом идёт, не до чемпионства им. )))
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hardcorepwnz (Украина)
10.05.2021 в 00:13
Буде, буде Реал чемпионом, заспокойтесь. Мы все тут в едином порыве за это, как никогда раньше. Тот неловкий момент, когда даже все фаны Барселоны за чемпионство Мадрида
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Alex_ForzaMilan (Київ)
10.05.2021 в 00:09
Вітаю тих хто за інтригу і Барселонців з втратою очок Реала, хоча я особисто не вірив, що Севілья ствротить Реалу проблеми. Маю надію, що ці ідіоти з Атлетіко не просруть те, що їм вже в котрому турі хочуть Барса з Реалом подарувати- Чемпіонство.
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+1
0
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Loader (Днепр)
10.05.2021 в 00:08
Игру не посмотрел. Но неужели 2-2 случилось без помощи? На 94-минуте?
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+3
-2
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
10.05.2021 в 00:09
Не отвлекайся от керлинга. Алень всех барсонутых на него присадил)))
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+1
-4
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MES QUE UN CLUB
10.05.2021 в 00:09
Не понял почему 6 минут добавили. Как знал, сколько надо. Везёт же лысому
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+2
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
10.05.2021 в 00:10
ага, "кошевой" ещё тот везунчик)))
+1
-2
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hardcorepwnz (Украина)
10.05.2021 в 00:11
Не без помощи, конечно. Севилье помогали в обоих случаях
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+1
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
10.05.2021 в 00:07
А где же Мундо- Аленизатор с его теорией заговора про Пересвсекупил?. Восьмой пенальти пенальти в ворота в сезоне при пробитых трёх у РМ. Где тот спокойный дядька, который помешен на СС- корпусе в пользу Королевского Клуба?. Где обкуренный вечно ноющий Дрочиус? Где эти шизобарсонутые? Радует, что золото Примеры останется в Мадриде. Радует и то , что FC PornoStar по личнякам уступает двум СТОЛИЧНЫМ клубам. Не радует одно: что в прошлом туре Севилщ упустила возможность отправить ФКБ вместе с жадным Лапортой и его придворным шутом Аленем, уже сутки смотрящим Лебединое Озеро Чайковского, на четвёртое законное место...
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+2
-3
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Spokoyno (Киев)
10.05.2021 в 00:16
Так я теж в шоці... Минулого року більшість матчів після карантину з переможними голами з пенальті, а тут такої стабільності НЕМА Тільки з Барселоною лівий викрути змогли... Що коїться? Пе..с його знає! Слідкував за рахунками перш за все Мілану. Але 1:2 на 89... вимусили подивитися ЩО ТАМ КОЇТЬСЯ.
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+1
-2
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MES QUE UN CLUB
10.05.2021 в 00:02
Вот же naдлы отскочили. Обидно.
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+6
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
10.05.2021 в 00:04
это просто какой-то ricco-shit!)))
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+3
-3
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Michael-K (Івано-Франківськ)
10.05.2021 в 00:26
Хоть чимось Азар відзначився за весь чемпіонат...
0
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
10.05.2021 в 00:11
Да, вчера падлы отскочили. Уже можно было бы сегодня АМ поздравлять с чемпионством, если бы не отскок барсотушкек...
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+2
-2
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Michael-K (Івано-Франківськ)
10.05.2021 в 00:00
Важким виявився чемпіонський вимпел для Реалу, не змогли його втримати вже в першому випробуванні. Тепер він знову в АМ. Справжні вболівальники королівського клубу справедливо не вірили, що їх улюбленці виграють всі 4 матчі останні... Цікавий матч був, насиченим і драматичним!!! Момент з пенальті може стати кульмінацією Ла Ліги!
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+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
10.05.2021 в 00:01
а ведь мордатый мог и третий в самом конце матча забить, но мяч прошёл рядом со штангой
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MES QUE UN CLUB
10.05.2021 в 00:04
Там и кривоногий Винисиус мог с мячом в ворота забежать, но это Винисиус.)))
+2
-3
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Alex_ForzaMilan (Київ)
10.05.2021 в 00:04
Ох і ж пухла морда в цього Каземіро!
+3
-1
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MES QUE UN CLUB
10.05.2021 в 00:05
Хомяк.)
+2
-3
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Michael-K (Івано-Франківськ)
10.05.2021 в 00:17
А в Марсело? Не тільки морда...
+1
0
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hardcorepwnz (Украина)
09.05.2021 в 23:56
Ну что ж. Есть конечно вопросы по судейству, включая штрафной, с которого Севилья открыла счет, и эпизод при угловом, когда игрок Севильи сделал тоже самое, что и Милитао 10-ю минутами позже. Но ладно, не буду уподобляться некоторым барсофанам. Этой команде нужно укрепление в каждой линии, потому что вот эти севильи можно и нужно рвать на британский флаг.
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-6
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Red_Cat (Салоники)
10.05.2021 в 00:08
иди, гусей паси, зе-клоун.
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-3
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hardcorepwnz (Украина)
10.05.2021 в 00:10
иди уй соси, тебя твои друзья ждут
+2
-1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
10.05.2021 в 00:18
Вопросы есть к твоей дурнуватой голове. Вернее к тому, какая жижа в ней плавает. Думаю, что это не моСК.
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ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
09.05.2021 в 23:55
Чемпионат поддавков. Как судейство ?
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hardcorepwnz (Украина)
09.05.2021 в 23:57
Монреальский сказочник визжал, что это промадриский судья. Вот он судил полуфинал Суперкубка Реал - Атлетик, и судил сегодня. Мне кажется, что его в детстве избивали старшие ребята в футболках Реал Мадрид.
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-4
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hardcorepwnz (Украина)
09.05.2021 в 23:59
А что касается поддавков, что-то подсказывает, что это еще не конец. Уже все лидеры наелись, и вполне могут еще подарить друг другу подарки.
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+2
-2
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
10.05.2021 в 00:20
По судейству, на удивление, нет никаких вопросов. Видать, не хочет мануэра быть изгнанным из коллегии арбитров, вот и отработал, как надо.
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+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
09.05.2021 в 23:53
отскочили лошары! а рабыня снова в луже со своими прогнозами!)))
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+4
-4
Algrab (Костопiль)
09.05.2021 в 23:58
п н х сєпар. Дивися чемп лугандонії, козломордий..
Ответить
+3
-5
TIRAN (Донецк (Украина!))
09.05.2021 в 23:59
подгорела дырочка у дурочки?))) туши, ослица!)))
+5
-3
Algrab (Костопiль)
10.05.2021 в 00:00
скотино подх.йловська, закрийся...
+3
-5
TIRAN (Донецк (Украина!))
10.05.2021 в 00:02
не тем тушишь! шнапс и зиги - то твоё, чморыгало!
+2
-2
avatar
Alex_ForzaMilan (Київ)
10.05.2021 в 00:02
Друже , він не сєпар, Тіран просто за ШД. Я тобі кажу - він не за пуйла.
+3
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
10.05.2021 в 00:05
Alex_ForzaMilan (Київ) , ты ей свои мозги не вставишь! таким дурам в своём мире привычнее))
+2
-3
Algrab (Костопiль)
10.05.2021 в 00:06
п н х сєпар
+3
-3
Algrab (Костопiль)
10.05.2021 в 00:14
та за пуйла воно...Такі г.ндони ....вони г.ндони.....
+3
-2
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
10.05.2021 в 00:18
Аlex, по-перше вітаю тебе з Великою Перемогою ВЕЛИКОГО МІЛАНА, а по - друге Тіран- це ослоумний Петросян, який видає себе за дотепного , але насправді це ватноголове створіння на кшталт зебобиків
+1
-2


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