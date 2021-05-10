Азар спасает мечту. Реал - Севилья 2:2. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор одного из двух центральных матчей 35-го тура испанской Ла Лиги - Реал принимал Севилью. После ничьей Барселоны и Атлетико мадридцы могли возглавить турнирную таблицу, если бы обыграли андалусцев. Но едва сами не проиграли - счет 1:2 в пользу команды Лопетеги держался до 90 + 4-й минуты, спасителем выступил Эден Азар, который таким образом хоть немного смягчил критику после своего смеха в проигранном полуфинале Лиги Чемпионов. Реал остался на втором месте, отставание от Атлетико - два очка.

35-й тур Примеры. Мадрид. "Альфредо Ди Стефано"

"Реал" - "Севилья" - 2:2

Голы: Асенсио 67, Азар 90+4 - Фернандо, 22, Ракитич, 78 (с пенальти)