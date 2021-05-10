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Азар спасает мечту. Реал - Севилья 2:2. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Реал - Севилья, чемпионат Испании, 9 мая 2021
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео обзор одного из двух центральных матчей 35-го тура испанской Ла Лиги - Реал принимал Севилью. После ничьей Барселоны и Атлетико мадридцы могли возглавить турнирную таблицу, если бы обыграли андалусцев. Но едва сами не проиграли - счет 1:2 в пользу команды Лопетеги держался до 90 + 4-й минуты, спасителем выступил Эден Азар, который таким образом хоть немного смягчил критику после своего смеха в проигранном полуфинале Лиги Чемпионов. Реал остался на втором месте, отставание от Атлетико - два очка.
35-й тур Примеры. Мадрид. "Альфредо Ди Стефано"
"Реал" - "Севилья" - 2:2
Голы: Асенсио 67, Азар 90+4 - Фернандо, 22, Ракитич, 78 (с пенальти)
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