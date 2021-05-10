  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. "Никогда не говорю о судьях, но сегодня я зол". Зидан подошел к арбитру после матча с Севильей
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Никогда не говорю о судьях, но сегодня я зол". Зидан подошел к арбитру после матча с Севильей

Испания
(1 голосов)

Зизу недоволен

"Никогда не говорю о судьях, но сегодня я зол". Зидан подошел к арбитру после матча с Севильей

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан пообщался с арбитром матча Ла Лиги с "Севильей" (2:2). После финального свистка французский наставник вместе с хавбеком "меренг" Тони Кроосом подошел к Хуану Мартинесу Мунуэре, чтобы расспросить о его решениях.

Читайте такжеАзар спасает мечту. Реал - Севилья 2:2. Видео голов и обзор матча

Напомним, судейская бригада прибегла к помощи VAR во втором тайме и отменила пенальти в ворота "Севильи". Вместо этого арбитр назначил 11-метровый в рамку Тибо Куртуа, так как в начале атаки хозяев защитник "Реала" Эдер Милитао сыграл рукой. Цитируют Зидана испанские СМИ.

"Я ничего не понимаю. Если у Милитао была зафиксирована игра рукой, то и у "Севильи" был аналогичный момент. Меня не убедили доводы арбитра. Никогда не говорю о судьях, но сегодня я зол. ВАР? Я доверяю футболу. Я говорю о том, что было два эпизода с попаданием мяча в руку, но пенальти назначили в наши ворота . Арбитр должен объяснить мне правила игры рукой, и все. Тем не менее, мы довольны игрой – второй тайм был зрелищный. Мы заслужили победу. Будем сражаться до конца".

Дани Карвахаль написал в своем Instagram после матча, что решение судьи – это позор. Лука Модрич не пошел на конфронтацию и сетовал на невезение, а директор "Реала" Эмилио Бутрагеньо выразил обеспокоенность регулярными решениями арбитров не в пользу мадридцев.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Зинедин Зидан Реал (Мадрид) Севилья
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Goal.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Spokoyno (Киев)
10.05.2021 в 10:25
От невдячний Минулого чемпіонату вони йому з купою пенальті, з яких були забиті переможні голи, а він навіть подякував... Не чемний хлопака
Ответить
+1
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...