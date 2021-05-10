"Никогда не говорю о судьях, но сегодня я зол". Зидан подошел к арбитру после матча с Севильей

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан пообщался с арбитром матча Ла Лиги с "Севильей" (2:2). После финального свистка французский наставник вместе с хавбеком "меренг" Тони Кроосом подошел к Хуану Мартинесу Мунуэре, чтобы расспросить о его решениях.

Напомним, судейская бригада прибегла к помощи VAR во втором тайме и отменила пенальти в ворота "Севильи". Вместо этого арбитр назначил 11-метровый в рамку Тибо Куртуа, так как в начале атаки хозяев защитник "Реала" Эдер Милитао сыграл рукой. Цитируют Зидана испанские СМИ.

"Я ничего не понимаю. Если у Милитао была зафиксирована игра рукой, то и у "Севильи" был аналогичный момент. Меня не убедили доводы арбитра. Никогда не говорю о судьях, но сегодня я зол. ВАР? Я доверяю футболу. Я говорю о том, что было два эпизода с попаданием мяча в руку, но пенальти назначили в наши ворота . Арбитр должен объяснить мне правила игры рукой, и все. Тем не менее, мы довольны игрой – второй тайм был зрелищный. Мы заслужили победу. Будем сражаться до конца".

Дани Карвахаль написал в своем Instagram после матча, что решение судьи – это позор. Лука Модрич не пошел на конфронтацию и сетовал на невезение, а директор "Реала" Эмилио Бутрагеньо выразил обеспокоенность регулярными решениями арбитров не в пользу мадридцев.