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Экс-судья Андухар Оливер – о пенальти в ворота Реала: Случайного отскока в руку недостаточно для 11-метрового
Трактует эпизод в пользу "меренг"
EFE
Бывший испанский арбитр Андухар Оливер прокомментировал эпизод из поединка Ла Лиги "Реал" – "Севилья" (2:2). Цитирует экс-рефери Marca.
"Мяч сначала попал в плечо Милитао, а потом отскочил в руку, причем, абсолютно случайно. На мой взгляд, этого недостаточно для назначения 11-метрового. Матч нужно было продолжать, ставить явный пенальти за фол Буну на Бензема".
Напомним, на 77-й минуте при счете 1:1 судья Хуан Мартинес Мунуэра назначил пенальти в ворота "Севильи" за фол вратаря Яссина Буну на форварде "Реала" Кариме Бензема. Тем не менее, арбитр пошел смотреть эпизод с помощью VAR, отменил 11-метровый в ворота "нервионцев" и назначил приговор в рамку "сливочных". Дело в том, что в начале атаки Милитао сыграл рукой в своей штрафной площадке.
Mano del jugador del Sevilla, que cambia la trayectoria del balón.— ElGotelero ???????? (@Kroosismo95) May 9, 2021
El balón va bajando el picado y al tocar la mano del sevillista va más horizontal, provocando que de en el hombro de Militao y luego en la mano.
No es que no sea penalti, esque era, como mucho, mano del Sevilla. pic.twitter.com/vXxSM7o8bD
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