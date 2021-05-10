Экс-судья Андухар Оливер – о пенальти в ворота Реала: Случайного отскока в руку недостаточно для 11-метрового

Бывший испанский арбитр Андухар Оливер прокомментировал эпизод из поединка Ла Лиги "Реал" – "Севилья" (2:2). Цитирует экс-рефери Marca.

"Мяч сначала попал в плечо Милитао, а потом отскочил в руку, причем, абсолютно случайно. На мой взгляд, этого недостаточно для назначения 11-метрового. Матч нужно было продолжать, ставить явный пенальти за фол Буну на Бензема".

Напомним, на 77-й минуте при счете 1:1 судья Хуан Мартинес Мунуэра назначил пенальти в ворота "Севильи" за фол вратаря Яссина Буну на форварде "Реала" Кариме Бензема. Тем не менее, арбитр пошел смотреть эпизод с помощью VAR, отменил 11-метровый в ворота "нервионцев" и назначил приговор в рамку "сливочных". Дело в том, что в начале атаки Милитао сыграл рукой в своей штрафной площадке.