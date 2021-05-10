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По поводу адаптации англичанина есть сомнения. Летом Барселона желает приобрести топ-форварда
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World Sports Tale
"Барселона" намерена в летнее трансферное окно подписать нападающего высокого класса. По информации Diario Sport, главная цель "сине-гранатовых" – страйкер "Боруссии Д" Эрлинг Холанд. Тем не менее, руководство испанского гранда прорабатывает другие варианты.
Второй кандидат – форвард миланского "Интера" Лаутаро Мартинес. Третий номинант – лидер лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн. Если по поводу аргентинца в "Барселоне" не возникает разногласий, то англичанин вызвал споры в каталонском офисе.
Дело в том, что некоторые функционеры сомневаются, что британец сумеет адаптироваться в Ла Лиге, ведь ранее многие игроки из АПЛ не раскрылись на полную в чемпионате Испании.
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