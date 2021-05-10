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По поводу адаптации англичанина есть сомнения. Летом Барселона желает приобрести топ-форварда

Испания
(1 голосов)

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По поводу адаптации англичанина есть сомнения. Летом Барселона желает приобрести топ-форварда

World Sports Tale

Новина українською

"Барселона" намерена в летнее трансферное окно подписать нападающего высокого класса. По информации Diario Sport, главная цель "сине-гранатовых" – страйкер "Боруссии Д" Эрлинг Холанд. Тем не менее, руководство испанского гранда прорабатывает другие варианты.

Второй кандидат – форвард миланского "Интера" Лаутаро Мартинес. Третий номинант – лидер лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн. Если по поводу аргентинца в "Барселоне" не возникает разногласий, то англичанин вызвал споры в каталонском офисе.

Дело в том, что некоторые функционеры сомневаются, что британец сумеет адаптироваться в Ла Лиге, ведь ранее многие игроки из АПЛ не раскрылись на полную в чемпионате Испании.

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В статье: Барселона Харри Кейн Гарри Кейн Лаутаро Мартинес Эрлинг Холанд
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Источник:
Sport.es

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Комментарии (16)
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oda1979 (Запорожье)
10.05.2021 в 14:42
Да меську перевести на позицию ЦЗ и можно Кейна украсть. Купить не получиться, ибо у банкротов денег нет:))
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0
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Dimka26 (Чернигов)
10.05.2021 в 14:42
Откуда такие наполеоновские планы у руководства? То они хотят контракт с Месси продлить, то Неймара за100 млн купить, теперь вот этих. Им что, из Суперлиги авансом бабла насыпали?
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0
0
Algrab (Костопiль)
10.05.2021 в 14:14
Ну і нехай бажає...Я також бажаю Клаудію Шифер....а олень нехай бажає блохастого...
Ответить
0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
10.05.2021 в 13:57
С такими долгами..... хотеть не вредно!
Ответить
+1
-1
Dr. House (Поділля)
10.05.2021 в 13:51
А откуда у нищебродов денюжка? Разве что Лепрекона продать...
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+2
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
10.05.2021 в 14:03
Ой, чья бы корова мычала. Туалеты на Бернабеу достройте сначала, шлемазлы блъ..
Ответить
0
-1
Algrab (Костопiль)
10.05.2021 в 14:32
Продам Мессі, куплю х.й знаю що...
+1
0
avatar
Барселиниус (землянин)
10.05.2021 в 13:40
А защитника блъ высокого класса она не хочет подписать? Дебилы блъ..
Ответить
+2
-1
prockop4uck (Киев)
10.05.2021 в 13:44
Тебе Пике мало? Тебе гнома мало? Уууу, скотыняка.
Ответить
+1
-2
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
10.05.2021 в 13:45
Гном, это Флорентино Перес. Скажи, а при чем здесь Перес?
+1
-3
avatar
Барселиниус (землянин)
10.05.2021 в 13:59
Ляшко, ты шо ли? Таки пи@арчук..
0
0
prockop4uck (Киев)
10.05.2021 в 14:04
Уж лучше давай начнем с того настоящий ты Анус или нет, а то развелось редакций под кроватью
0
0
Algrab (Костопiль)
10.05.2021 в 14:33
+1
0
prockop4uck (Киев)
10.05.2021 в 13:40
Значит поднять зарплату гному у них денег нет, а купить топаря (Гризманна им мало?) деньги есть? Уууу, скотынякы.
Ответить
+2
-2
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
10.05.2021 в 13:46
Гном, это Флорентино Перес. А при чем здесь Перес?
Ответить
+1
-3
Algrab (Костопiль)
10.05.2021 в 14:34
оленя не питали
+1
0


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