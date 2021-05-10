Тьяго Алькантара рассказал, почему после гола побежал в сторону скамейки запасных

Полузащитник "Ливерпуля" Тьяго Алькантара объяснил празднование гола, забитого им в матче с "Саутгемптоном" (2:0) в 35-м туре английской Премьер-лиги. После взятия ворот хавбек устремился в направлении скамейки запасных.

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"Конечно, у меня особые отношения с ребятами, которые не играют. Когда ты выходишь на поле, то всегда думаешь о них, о том, как упорно они работают и как ведут себя, несмотря на то что не играют. Так что, я посвятил свой гол им", — приводит слова Тьяго официальный сайт клуба.