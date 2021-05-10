  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Тьяго Алькантара рассказал, почему после гола побежал в сторону скамейки запасных
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тьяго Алькантара рассказал, почему после гола побежал в сторону скамейки запасных

Испания
(1 голосов)

Он посвятил этот гол именно им

Тьяго Алькантара рассказал, почему после гола побежал в сторону скамейки запасных

Новина українською

Полузащитник "Ливерпуля" Тьяго Алькантара объяснил празднование гола, забитого им в матче с "Саутгемптоном" (2:0) в 35-м туре английской Премьер-лиги. После взятия ворот хавбек устремился в направлении скамейки запасных.

Читайте такжеТьяго Алькантара: Ливерпуль должен заслужить место в ЛЧ

"Конечно, у меня особые отношения с ребятами, которые не играют. Когда ты выходишь на поле, то всегда думаешь о них, о том, как упорно они работают и как ведут себя, несмотря на то что не играют. Так что, я посвятил свой гол им", — приводит слова Тьяго официальный сайт клуба.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ливерпуль Тьяго Алькантара
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...