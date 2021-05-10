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Хоакин побьет рекорд 1985 года по количеству поединков в Реал Бетис
39-летний атакующий игрок Хоакин Санчес побьет рекорд по количеству матчей во всех соревнованиях в составе "Реал Бетис".
В 22:00 по Киеву начнется поединок Ла Лиги "Реал Бетис" - "Гранада". В основе выйдет Хоакин. Это будет его 461 поединок в составе команды.
Хоакин выступал в "Реал Бетис" в 1999-2006 годах, а затем вернулся в 2015-м.
До этого рекорд "бетикос" принадлежал голкиперу Хосе Рамону Еснаоле, который провел 460 поединков, а играл в команде с 1973 по 1985 годы.
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