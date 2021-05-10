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Хоакин побьет рекорд 1985 года по количеству поединков в Реал Бетис

Испания
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Хоакин побьет рекорд 1985 года по количеству поединков в Реал Бетис

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39-летний атакующий игрок Хоакин Санчес побьет рекорд по количеству матчей во всех соревнованиях в составе "Реал Бетис".

В 22:00 по Киеву начнется поединок Ла Лиги "Реал Бетис" - "Гранада". В основе выйдет Хоакин. Это будет его 461 поединок в составе команды.

Хоакин выступал в "Реал Бетис" в 1999-2006 годах, а затем вернулся в 2015-м.

До этого рекорд "бетикос" принадлежал голкиперу Хосе Рамону Еснаоле, который провел 460 поединков, а играл в команде с 1973 по 1985 годы.

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В статье: Бетис (Севилья) Хоакин Санчес
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