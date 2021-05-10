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Личная жизнь Лионеля Месси: что известно о друзьях и предпочтениях легендарного игрока
Мате или вино?
Getty Images / Global Images Ukraine
Костя Фолстен записал второе видео о заработках Лионеля Месси. Что изменилось за это время? Какие цифры обнародовал предыдущий президент клуба Жозеп Бартомеу?
Также в видео - рассказ о доме, в котором живет Лео с семьей, собаке, яхте, самолетах и автопарке живой легенды современного футбола.
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