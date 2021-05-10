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Личная жизнь Лионеля Месси: что известно о друзьях и предпочтениях легендарного игрока

Испания
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Мате или вино?

Личная жизнь Лионеля Месси: что известно о друзьях и предпочтениях легендарного игрока

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Костя Фолстен записал второе видео о заработках Лионеля Месси. Что изменилось за это время? Какие цифры обнародовал предыдущий президент клуба Жозеп Бартомеу?

Также в видео - рассказ о доме, в котором живет Лео с семьей, собаке, яхте, самолетах и автопарке живой легенды современного футбола.

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В статье: Лионель Месси Фолстен
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