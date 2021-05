Примера. Бетис - Гранада 2:1. Ничейный синдром преодолен

Начиная с 4 апреля, "Бетис" все свои матчи сводил вничью, и вот сегодня эта серия наконец закончилась.

Против "Гранады" "Бетис" выдал два разных тайма и даже был близок к поражению, но выручила реализация и Браво.

"Гранада" могла открывать счет уже на старте, но Клаудио потащил удар Суареса, а Мачис добивал уже из офсайда. "Бетис" долго отвечал просто подходами к воротам без опасных ударов, и лишь под занавес тайма Борха Иглесиас это исправил, мощно пробил с разворота - 1:0.

Сложно назвать причину, но со старта второго тайма доминировала уже "Гранада", а вердибланкос едва отбивались. Показалось, что Мануэль Пеллегрини затянул с заменами, но ему, конечно, виднее. В любом случае, дело закончилась двумя шансами "Гранады", и если удар Пуэртаса потащил Браво, то Мачис реализовал выход на ворота после ляпа Бартры.

8 - @RealBetis_en' Borja Iglesias ???????? has scored eight goals from 12 shots on target in @LaLigaEN this season, five goals more than in last campaign with the same number of attempts (three goals from 12 shots on target). Confidence. pic.twitter.com/M4Qmwsfu9b