Примера. Бетис - Гранада 2:1. Ничейный синдром преодолен

Начиная с 4 апреля, "Бетис" все свои матчи сводил вничью, и вот сегодня эта серия наконец закончилась.

Против "Гранады" "Бетис" выдал два разных тайма и даже был близок к поражению, но выручила реализация и Браво.

"Гранада" могла открывать счет уже на старте, но Клаудио потащил удар Суареса, а Мачис добивал уже из офсайда. "Бетис" долго отвечал просто подходами к воротам без опасных ударов, и лишь под занавес тайма Борха Иглесиас это исправил, мощно пробил с разворота - 1:0.

Сложно назвать причину, но со старта второго тайма доминировала уже "Гранада", а вердибланкос едва отбивались. Показалось, что Мануэль Пеллегрини затянул с заменами, но ему, конечно, виднее. В любом случае, дело закончилась двумя шансами "Гранады", и если удар Пуэртаса потащил Браво, то Мачис реализовал выход на ворота после ляпа Бартры.

8 - @RealBetis_en' Borja Iglesias ???????? has scored eight goals from 12 shots on target in @LaLigaEN this season, five goals more than in last campaign with the same number of attempts (three goals from 12 shots on target). Confidence. pic.twitter.com/M4Qmwsfu9b — OptaJose (@OptaJose) May 10, 2021

Дело вовсю шло к ничьей, когда "Гранаду" подвел Максим Гоналон - опытный француз откинул мяч вратарю, и тот взял его в руки. Арбитр назначил свободный удар, а там опять здорово сориентировался Иглесиас - его пушечный удар едва не порвал сетку.

В таблице "Бетис" после тяжелейшей победы поднялся на 6-е место с 54 очками; у "Гранады" 45 баллов и 10-я строчка.

35-й тур Примеры. Севилья. "Бенито Вильямарин"

"Бетис" - "Гранада" - 2:1

Голы: Борха Иглесиас, 39, 87 - Мачис, 66

"Бетис": Браво - Эмерсон, Бартра, Виктор Руис, Миранда - Гвидо Родригес, Карвалью (Родриго, 80) - Хоакин (Тельо, 71), Каналес (Гуардадо, 89), Руибаль (Лайнес, 71) - Борха Иглесиас

"Гранада": Эскандель - Фулькье, Дуарте (Неуэн Перес, 76), Херман Санчес, Кини - Эррера (Этеки, 63), Гоналон - Пуэртас, Монторо (Феде Вико, 13, Молина, 77), Мачис (Виктор Диас, 77) - Суарес

Предупреждения: Виктор Руис, 55, Хоакин, 64 - Монторо, 12 Пуэртас, 57, Этеки, 69, Кини, 90+1