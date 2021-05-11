Превзошли Аякс. Три испанские команды, которые больше всех дают игровое время молодежи

49% минут в этом сезоне в составе "Сельты" сыграли игроки, которые входят в низшие возрастные категории клуба.

По данным футбольной обсерватории CIES, клуб из Виго занимает первое место среди команд 10 главных европейских чемпионатов по суммарному проценту минут, которые сыграли в составе футболисты низших возрастных категорий. У "синих" на этих игроков пришлось 49% времени.

Таким образом "Сельта" опередила испанские "Реал Сосьедад" (48,5%) и "Атлетик" из Бильбао (40,6%).

Для этого исследования подсчитывали минуты, сыгранные в этом году футболистами, которым от 15 до 21 года и они в клубе не менее 3 лет. 13 доморощенных игроков использовали в этом сезоне в клубе из Виго.

После трех испанских команд 4 и 5 позиции занимают две голландские - "АЗ Алкмар" (40,1%) и "Аякс" (36,5%), сообщает AS.