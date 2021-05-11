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Защитник Реала получил травму и выбыл на неопределенный срок
У Менди воспаление надкостницы
фото - Getty Images
Защитник "Реала" Ферлан Менди получил травму и выбыл на неопределенный срок, сообщает официальный сайт мадридского клуба.
У французского футболиста диагностировано воспаление надкостницы в области большеберцовой кости.
В оставшихся матчах сезона "Реалу" предстоит провести матчи чемпионата Испании с "Гранадой", "Атлетиком" и "Вильярреалом".
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