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Защитник Реала получил травму и выбыл на неопределенный срок

Испания
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У Менди воспаление надкостницы

Защитник Реала получил травму и выбыл на неопределенный срок

фото - Getty Images

Новина українською

Защитник "Реала" Ферлан Менди получил травму и выбыл на неопределенный срок, сообщает официальный сайт мадридского клуба.

У французского футболиста диагностировано воспаление надкостницы в области большеберцовой кости.

В оставшихся матчах сезона "Реалу" предстоит провести матчи чемпионата Испании с "Гранадой", "Атлетиком" и "Вильярреалом".

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В статье: Реал (Мадрид) Ферлан Менди
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