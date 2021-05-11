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Барселона попытается подписать контракт с Адама Траоре

Испания
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Адама может сменить клубную прописку

Барселона попытается подписать контракт с Адама Траоре

Новина українською

По информации The Sun, вингер "Вулверхэмптона" Адама Траоре может вернуться в "Барселону". Каталонцы хотят летом приобрести 25-летнего испанца, который является их воспитанником. "Волки" не готовы продавать своего игрока менее чем за 35 миллионов фунтов.

Сообщается, что "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" также претендуют на хавбека, однако сам Траоре рассматривает вариант возвращения в столицу Каталонии.

В текущем сезоне на счету испанца 2 гола и 2 результативные передачи в 34 матчах АПЛ.

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В статье: Барселона Вулверхэмптон Адама Траоре
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