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Атлетик интересуется 25-летним защитником Реала
Одриосола может перебраться в другой испанский клуб
Защитник "Реала" Альваро Одриосола может сменить клуб. К нему проявляет интерес "Атлетик", который планирует серьезно укрепиться предстоящим летом.
"Реал" готов выслушать предложения по баскскому футболисту, пишет Marca.
Напомним, что "сливочные" подписали контракт с Одрисолой за 30+5 миллионов евро у "Реал Сосьедад" в 2018 году.
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