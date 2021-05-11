Атлетик интересуется 25-летним защитником Реала

Защитник "Реала" Альваро Одриосола может сменить клуб. К нему проявляет интерес "Атлетик", который планирует серьезно укрепиться предстоящим летом.

"Реал" готов выслушать предложения по баскскому футболисту, пишет Marca.

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Напомним, что "сливочные" подписали контракт с Одрисолой за 30+5 миллионов евро у "Реал Сосьедад" в 2018 году.