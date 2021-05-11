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Лионель Месси ответил согласием на предложение президента Барселоны

Испания
(1 голосов)

Новый контракт. А вы сомневались?

Лионель Месси ответил согласием на предложение президента Барселоны

Фото: sport.es/автор невідомий

Новина українською

Капитан, нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси может остаться в каталонском клубе.

В течение нескольких недель президент Барсы Жоан Лапорта несколько раз встречался с отцом и агентом аргентинского футболиста Хорхе Месси. Уже в ходе первых переговоров стороны пришли к соглашению, отмечает sport.es.

Лапорта объяснил, какие условия он готов предложить Месси, это предложение было одобрено семьей Месси. Несмотря на прогресс в переговорах, детали все еще нуждаются в уточнении.

Месси сейчас ближе, чем когда-либо, к тому, чтобы остаться в клубе. Хотя к окончательному соглашению еще далеко. Но, в отличие от ситуации с экс-президентом Хосепом Бартомеу, с Лапортой у них есть понимание положения.

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В статье: Лионель Месси Жоан Лапорта Барселона Хорхе Месси
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Комментарии (1)
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Dimka26 (Чернигов)
11.05.2021 в 18:16
Ожидаемо. Он прекрасно понимает.что в другом клубе сколько забивать не сможет
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