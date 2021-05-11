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Лионель Месси ответил согласием на предложение президента Барселоны
Новый контракт. А вы сомневались?
Фото: sport.es/автор невідомий
Капитан, нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси может остаться в каталонском клубе.
В течение нескольких недель президент Барсы Жоан Лапорта несколько раз встречался с отцом и агентом аргентинского футболиста Хорхе Месси. Уже в ходе первых переговоров стороны пришли к соглашению, отмечает sport.es.
Лапорта объяснил, какие условия он готов предложить Месси, это предложение было одобрено семьей Месси. Несмотря на прогресс в переговорах, детали все еще нуждаются в уточнении.
Месси сейчас ближе, чем когда-либо, к тому, чтобы остаться в клубе. Хотя к окончательному соглашению еще далеко. Но, в отличие от ситуации с экс-президентом Хосепом Бартомеу, с Лапортой у них есть понимание положения.
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