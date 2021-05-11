Примера. Осасуна перестреляла Кадис, Алавес оторвался от зоны вылета

Команды, которые уже обеспечили себе сохранение прописки в элите, выдали веселый, хоть и немного безалаберный в обороне поединок.

Героем встречи стал хорватский центрфорвард "Осасуны" Анте Будимир, забивший два симпатичных гола - по одному на тайм. Особенно красивым вышел второй мяч, забитый ударом с разворота из-под защитника.

"Кадис" ответил на это дебютным мячом Шапоньича в испанской элите, а также результативным навесом в добавленное время, но не зацепился даже за ничью во многом из-за худшей реализации моментов. Собрино и даже Негредо на фоне Будимира выглядели форвардами совершенно другого класса.

6 - No player has scored more headed goals than Ante Budimir ???????? in @LaLigaEN this season (level with Karim Benzema ????????), becoming the first @caosasuna_en player to reach this tally in a single top-flight season since Walter Pandiani ???????? in 2009/10. Instict. pic.twitter.com/WjRnU7ABUm — OptaJose (@OptaJose) May 11, 2021

Благодаря победе "Осасуна" обошла "Кадис" в таблице: у памплонцев теперь 44 очка и 11-я позиция; южане же идут 12-ми с 43 баллами.

36-й тур Примеры. Памплона. "Эль-Садар"

"Осасуна" - "Кадис" - 3:2

Голы: Будимир, 38, 75, Роберто Торрес, 86 (с пенальти) - Шапоньич, 49 (с пенальти), Переа, 90+1

"Осасуна": Хуан Перес - Видаль, Давид Гарсия, Унаи Гарсия, Ману Санчес (Крус, 88) - Хави Мартинес (Монкайола, 64), Торро, Ойер (Роберто Торрес, 64), Рубен Гарсия (Хони, 71) - Авила (Гальего, 64), Будимир

"Кадис": Хиль - Акапо (Переа, 20), Алькала, Мауро Лопес, Эспино - Карселен, Йонссон, Гарридо (Помбо, 77), Лосано - Шапоньич (Искьердо, 69), Собрино (Негредо, 77)

Предупреждения: Давид Гарсия, 47, Видаль, 66 - Эспино, 27, Карселен, 86

Победа "Алавеса" в важнейшей лобовой встрече с другим борцом за выживание резко повысила шансы команды Хави Кальехи на итоговый успех.

"Эльче" не провалился, но был худшей командой на поле, бессильно наблюдая за активностью Луиса Риохи на своем правом фланге. Паласиос проиграл ему всю борьбу и позволил уйти с поля, имея в активе гол и голевую передачу. Ассист получился даже более ярким, чем взятие ворот - Риоха шикарно убрал опекуна и выложил Хоселу практически на пустые ворота.

10 - Joselu Mato ???????? has scored ten goals in @LaLiga this season becoming the first @alaveseng player to reach double figures for goals in consecutive campaigns in the top-flight (11 goals in 2019/20). Reliance#ElcheAlaves pic.twitter.com/lbCVBedvGM — OptaJose (@OptaJose) May 11, 2021

Форвард "Эльче" Лукас Бойе свои дуэли Пачеко проиграл, что и предопределило поражение его команды. Теперь у "Алавеса" 35 очков и 15-е место, тогда как зелено-полосатые остались 19-ми с 30 баллами. Шансы на спасение еще остаются, но больше проигрывать нельзя.

36-й тур Примеры. Эльче. "Мануэль Мартинес Валеро"

"Эльче" - "Алавес" - 0:2

Голы: Хоселу, 40, Риоха, 54

"Эльче": Гассанига - Паласиос, Диего Гонсалес, Кальво, Хосема (Пере Милья, 57) - Хосан (Пьятти, 57), Марконе (Нино, 79), Мфулу (Виктор Родригес, 57), Фидель - Каррильо, Бойе

"Алавес": Пачеко - Падилья, Лагуардия, Лежен, Дуарте - Понс (Наварро, 84), Пина, Ману Гарсия - Риоха (Хота, 78), Хоселу (Дейверсон, 90+1), Эдгар Мендес (Пеллистри, 79)

Предупреждения: Мфулу, 13, Гассанига, 90+2 - Эдгар Мендес, 2, Пина, 85, Дейверсон, 90+2