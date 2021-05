Примера. Осасуна перестреляла Кадис, Алавес оторвался от зоны вылета

Команды, которые уже обеспечили себе сохранение прописки в элите, выдали веселый, хоть и немного безалаберный в обороне поединок.

Героем встречи стал хорватский центрфорвард "Осасуны" Анте Будимир, забивший два симпатичных гола - по одному на тайм. Особенно красивым вышел второй мяч, забитый ударом с разворота из-под защитника.

"Кадис" ответил на это дебютным мячом Шапоньича в испанской элите, а также результативным навесом в добавленное время, но не зацепился даже за ничью во многом из-за худшей реализации моментов. Собрино и даже Негредо на фоне Будимира выглядели форвардами совершенно другого класса.

6 - No player has scored more headed goals than Ante Budimir ???????? in @LaLigaEN this season (level with Karim Benzema ????????), becoming the first @caosasuna_en player to reach this tally in a single top-flight season since Walter Pandiani ???????? in 2009/10. Instict. pic.twitter.com/WjRnU7ABUm