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Примера. Леванте - Барселона 3:3. Конец надеждам на чемпионство

Испания
(1 голосов)

Где тонко, там рвется

Примера. Леванте - Барселона 3:3. Конец надеждам на чемпионство

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Ну не умеет "Барселона" побеждать спокойно и все тут. Казалось бы, что может быть проще? Немотивированный соперник, 2:0 после первого тайма, однако "Кулес" и тут придумали себе проблемы.

Первый тайм прошел в одни ворота. Педри мог открывать счет уже на 2-й минуте, но чудом попал во вратаря. То, что не удалось юниору, сделал ветеран - Месси красивыми боковыми ножницами вогнал мяч в сетку, открыв счет.

Еще через десяток минут "Барса" забила второй - Дембеле, неожиданно сыгравший сегодня латераля, выкатил мяч на пустые ворота Педри, и тот со второй попытки не промазал.

"Леванте" все это время вообще не подавал признаков жизни и, очевидно, приспал бдительность соперника. "Барса" вышла на второй тайм уже не играть, а доигрывать, и это обернулось катастрофой. "Лягушки" забили дважды за три минуты - Мелеро замкнул навес с фланга, а Моралес точно пробил в дальний угол после комбинации в одно касание, начавшейся с ошибки… Месси.

"Кулес" вернул в игру Дембеле, который сегодня не только здорово бегал и пасовал, но и реализовал первый же свой момент, поразив дальнюю девятку в контратаке. Так счет стал 2:3.

Тем не менее, защитить победный счет у "Барсы" не вышло. Вышедший на замену для укрепления обороны Сержиньо Дест поскользнулся, позволил прострелить, а в штрафной Серхио Леон четко сыграл на опережение.

Для "Барсы" это конец надеждам на чемпионство, если только в следующие дни "Атлетико" и "Реал" синхронно не проиграют, во что верится ну очень слабо. В принципе, это логичный финал, учитывая качество обороны "Кулес", которая весь сезон напролет не выдерживает никакой критики. Кресло под Рональдом Куманом шатается как никогда прежде.

Касательно "Леванте", то он с 40 очками вышел на 13-е место. Никаких турнирных задач у команды Пако Лопеса давным-давно нет, и сегодня она играла сугубо за престиж.

36-й тур Примеры. Валенсия. "Сьюдад де Валенсия"

"Леванте" - "Барселона" - 3:3

Голы: Мелеро, 57, Моралес, 59, Серхио Леон, 83 - Месси, 25, Педри, 34, Дембеле, 64

"Леванте": Айтор Фернандес - Мирамон (Коке, 75), Везу, Дуарте (Мальса, 61), Тоньо - де Фрутос, Мелеро, Робер, Барди (Дани Гомес, 61) - Моралес (Кочорашвили, 90), Рохер Марти (Серхио Леон, 75)

"Барселона": тер Штеген - Араухо (Серхи Роберто, 46, Пуч, 85), Пике, Ленгле - Дембеле (Дест, 82), де Йонг, Бускетс, Педри (Мингеса, 74), Альба - Месси, Гризманн (Брейтуэйт, 81)

Предупреждения: де Фрутос, 67, Моралес, 78 - де Йонг, 77, Ленгле, 90+1

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В статье: Барселона Леванте (Валенсия)
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Комментарии (27)
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Барселиниус (землянин)
12.05.2021 в 02:23
Мои искренние соболезнования всем тем, кто до сих пор наивно полагает, шо в новом сезоне куманьская Барса будет играть по другому. Блажен, кто верует.
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0
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dp_dp (Ukraine)
12.05.2021 в 01:48
Не особо слежу за Барсой...Мне казалось что руководство про..рало смену поколений. Тут говорят дело в Кумане. Вопрос: какой тренер нужен Барсе, фамилия?
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0
0
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Барселиниус (землянин)
12.05.2021 в 02:18
Тен Хаг, Аллегри, Почетино, Клопп, Гвардиола, Хацкевич..
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0
0
Algrab (Костопiль)
12.05.2021 в 01:46
Що на це все скаже монреальський оленіньо? Знову судді та Перес?....
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0
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Барселиниус (землянин)
12.05.2021 в 01:44
А ведь у Барсы ещё маленький шансик, но оставался.
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0
0
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MES QUE UN CLUB
12.05.2021 в 01:28
У руководства Барсы стали появляться сомнения по поводу Кумана, потому что команда не может победить сильные команды. Сегодня Куман доказал им, что они не правы. Он запросто может поделиться очками и со слабыми командами. )))
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+1
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Барселиниус (землянин)
12.05.2021 в 01:26
А ведь Леванте уже ничего не надо было в чемпе. Браво левантийцы!
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0
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Барселиниус (землянин)
12.05.2021 в 01:20
Месси бедняга, сражается на два фронта, и против соперников и против собственной защиты. На каждый забитый гол Лео, защита отвечает двумя..
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0
0
kalan-86 (Анкара)
12.05.2021 в 01:19
Ну, чтоб никому не было обидно, считаю Атлетико, просто обязан уже взять чемпионство. Есть ощущение, что тренер команды, занявшей третье место, покинет свой пост.
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0
0
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Барселиниус (землянин)
12.05.2021 в 01:08
Дебилы блъ.. шлемазлы тупорылые Кумань наше всё! Куманоидам привет!
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+1
0
Tenma7 (Чернигов)
12.05.2021 в 01:07
Такими темпами и у Севильи появяться шансы
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+1
0
kalan-86 (Анкара)
12.05.2021 в 01:01
Славься Великий Леванте! Реал и Барса делают все возможное чтоб индейцы взяли чемпионство.
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0
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Барселиниус (землянин)
12.05.2021 в 01:16
Но индейцы не ищут лёгких путей.
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0
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kalan-86 (Анкара)
12.05.2021 в 01:17
Вполне реально, что мы ещё один виток этой испанкой мелодрамы увидим.
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Spokoyno (Киев)
12.05.2021 в 00:56
Надій майже не залишалось... Як і у Кумана. Хоч так тринькати моменти і дозволяти створювати гравцям більш нижчого рівня майстерності це треба вміти. І цей ЖАХ навіть чудовий гол Мессі не прикриє. Барселона неспроможна битися за результат, а класу виграти за рахунок майстерності не завжди вистачає. Команда під чудким керівництвом просто дограє...
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MES QUE UN CLUB
12.05.2021 в 00:56
Ладно не буду выражаться. Просто молодцы
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Барселиниус (землянин)
12.05.2021 в 01:10
Нет уж батенька, извольте-с.. Как вам Кумань? Как защита?
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0
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Algrab (Костопiль)
12.05.2021 в 00:56
"Здається мені, джентльмени, це була комедія"- коротко про чемпіонат Іспанії...
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MES QUE UN CLUB
12.05.2021 в 00:57
Было очень интересно
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Барселиниус (землянин)
12.05.2021 в 01:11
И смешно.
0
0
Algrab (Костопiль)
12.05.2021 в 01:13
Далі буде...
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0
0
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Барселиниус (землянин)
12.05.2021 в 01:14
На Гранаду намекаешь?
0
0
andrewzheludkov (Черновцы)
12.05.2021 в 00:55
Хоть не проиграли
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0
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MES QUE UN CLUB
12.05.2021 в 01:00
И кому от этого легче? ))
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Барселиниус (землянин)
12.05.2021 в 01:12
Куманю.
0
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hardcorepwnz (Украина)
12.05.2021 в 00:51
Может быть хватит уже)) Заберите уже этот титул кто-нибудь
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Барселиниус (землянин)
12.05.2021 в 01:12
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