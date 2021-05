Примера. Леванте - Барселона 3:3. Конец надеждам на чемпионство

Ну не умеет "Барселона" побеждать спокойно и все тут. Казалось бы, что может быть проще? Немотивированный соперник, 2:0 после первого тайма, однако "Кулес" и тут придумали себе проблемы.

Первый тайм прошел в одни ворота. Педри мог открывать счет уже на 2-й минуте, но чудом попал во вратаря. То, что не удалось юниору, сделал ветеран - Месси красивыми боковыми ножницами вогнал мяч в сетку, открыв счет.

Еще через десяток минут "Барса" забила второй - Дембеле, неожиданно сыгравший сегодня латераля, выкатил мяч на пустые ворота Педри, и тот со второй попытки не промазал.

30 - Ousmane Dembélé ???????? has scored 30 goals for @FCBarcelona in all competitions, 15 with his left foot and 15 with his right. Equilibrium. pic.twitter.com/XX4ZVMpgFg

"Леванте" все это время вообще не подавал признаков жизни и, очевидно, приспал бдительность соперника. "Барса" вышла на второй тайм уже не играть, а доигрывать, и это обернулось катастрофой. "Лягушки" забили дважды за три минуты - Мелеро замкнул навес с фланга, а Моралес точно пробил в дальний угол после комбинации в одно касание, начавшейся с ошибки… Месси.

"Кулес" вернул в игру Дембеле, который сегодня не только здорово бегал и пасовал, но и реализовал первый же свой момент, поразив дальнюю девятку в контратаке. Так счет стал 2:3.

Тем не менее, защитить победный счет у "Барсы" не вышло. Вышедший на замену для укрепления обороны Сержиньо Дест поскользнулся, позволил прострелить, а в штрафной Серхио Леон четко сыграл на опережение.

29 - @FCBarcelona have scored in each of their 29 #LaLiga games against Levante (86 goals in total). Only against Rayo Vallecano (3.2) do Barça have a better average of goals-per-game than against Granotas (3) in the top-flight (minimum 15 games played). Aim#LevanteBarcelona pic.twitter.com/Mw3sWPG5QE