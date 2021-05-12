Прощай, золото? Леванте - Барселона 3:3. Видео голов и обзор матча

Команда Рональда Кумана могла возглавить Примеру, если бы выиграла у Леванте в 36-м туре. После первого тайма вряд ли кто-то мог бы сказать, что будет иначе - голы Месси и Педри обеспечили комфортное преимущество. Но Барса в этом сезоне умеет удивлять. В основном со знаком минус. Леванте после перерыва отыгрался, Дембеле снова вывел каталонцев вперед, но удержать победный счет им не удалось - Серхио Леон забил в ответ. Барселона поднялась на вторую строчку, но мадридские конкуренты теперь могут уйти в отрыв, если выиграют свои матчи в этом туре.

Примера. 36-й тур

Леванте - Барселона 3:3

Голы: Меллера 57, Моралес 59, Леон 83 - Месси 25 Педри 34, Дембеле 64