Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Прощай, золото? Леванте - Барселона 3:3. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Леванте - Барселона, чемпионат Испании, 11 мая 2021
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Команда Рональда Кумана могла возглавить Примеру, если бы выиграла у Леванте в 36-м туре. После первого тайма вряд ли кто-то мог бы сказать, что будет иначе - голы Месси и Педри обеспечили комфортное преимущество. Но Барса в этом сезоне умеет удивлять. В основном со знаком минус. Леванте после перерыва отыгрался, Дембеле снова вывел каталонцев вперед, но удержать победный счет им не удалось - Серхио Леон забил в ответ. Барселона поднялась на вторую строчку, но мадридские конкуренты теперь могут уйти в отрыв, если выиграют свои матчи в этом туре.
Примера. 36-й тур
Леванте - Барселона 3:3
Голы: Меллера 57, Моралес 59, Леон 83 - Месси 25 Педри 34, Дембеле 64
Популярное сейчас
- Даша Савина: Между Супрягой и Бондарем никакого конфликта нет, между мной и Владом – тоже нет
- В УПЛ рассматривают две даты начала следующего сезона
- Франция потеряла Эмерика Лапорта – он будет выступать за Испанию уже на Евро-2020
- Примера. Барселона - Атлетико 0:0. Королевский подарок для Реала
- Вне политики. Руслан Малиновский отпраздновал день рождения с Коваленко и Миранчуком. ФОТО
- Кривцов, динамовцы и Монатик. Капитан Динамо устроил большой праздник на свой юбилей. ВИДЕО