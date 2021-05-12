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"Это трудно объяснить". Куман – о ничье Барсы и Леванте в момент кульминации чемпионской гонки

Испания
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Но вы уж, Рональд, попытайтесь

"Это трудно объяснить". Куман – о ничье Барсы и Леванте в момент кульминации чемпионской гонки

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер каталонской "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал паритет в матче 36-го тура Ла Лиги с "Леванте". Каталонцы вели со счетом 2:0, но в итоге сыграли вничью 3:3. Цитирует голландца Marca.

"Это трудно объяснить. Мы были хорошей командой в первом тайме, а затем потеряли интенсивность во втором. Мы проиграли много единоборств и потеряли концентрацию. После 2:2 у нас был всплеск, тем не менее, оборонялись мы некачественно. Это ненормально – пропустить три гола за один тайм. Точно не для такой команды, как "Барселона". Понимаю, что из-за такого выступления после перерыва ко мне будут вопросы. Очень обидно. Нужно двигаться дальше и готовиться к следующему сезону".

Таким образом, "сине-гранатовые" в 36 поединках набрали 76 баллов, занимают второе место в зачетном рейтинге. Лидер таблицы – "Атлетико" (77). Третья позиция у "Реала" (75), однако мадридские команды провели по 35 матчей.

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В статье: Рональд Куман Барселона Леванте (Валенсия)
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Источник:
Marca

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