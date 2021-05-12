"Это трудно объяснить". Куман – о ничье Барсы и Леванте в момент кульминации чемпионской гонки

Главный тренер каталонской "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал паритет в матче 36-го тура Ла Лиги с "Леванте". Каталонцы вели со счетом 2:0, но в итоге сыграли вничью 3:3. Цитирует голландца Marca.

"Это трудно объяснить. Мы были хорошей командой в первом тайме, а затем потеряли интенсивность во втором. Мы проиграли много единоборств и потеряли концентрацию. После 2:2 у нас был всплеск, тем не менее, оборонялись мы некачественно. Это ненормально – пропустить три гола за один тайм. Точно не для такой команды, как "Барселона". Понимаю, что из-за такого выступления после перерыва ко мне будут вопросы. Очень обидно. Нужно двигаться дальше и готовиться к следующему сезону".