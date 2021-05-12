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Зидан: Не думаю о будущем - только о трех ближайших играх

Испания
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Главный тренер "Реала" пообщался с журналистами о ситуации вокруг клуба

Зидан: Не думаю о будущем - только о трех ближайших играх

Фото: Getty Images / Автор – неизвестен

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Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан рассказал о своём будущем, работе арбитров и разговорах о переходе Мбаппе.

"Осталось три игры. Собираемся сыграть в свой лучший футбол завтра. Показать свой максимум и одержать победу - то, что мы хотим. Не думаю о будущем - только о трёх ближайших играх. Мы попытаемся выиграть чемпионат. Остальное решим в июне.

Необходимо вносить ясность во всё. VAR поможет улучшить футбол. Но нужно объяснять некоторые решения. Каждый делает своё дело. Не собираюсь об этом говорить. Мы будем прежде всего заниматься собственной игрой.

Возвращение болельщиков на трибуны? Решение будет принято в скором времени. Если болельщики вернутся, то это будет отлично для футбола.

"Кастилья" очень важна для нас, берём игроков оттуда, если нам необходимо. Мы находимся в контакте с Раулем.

Приход Мбаппе? Знаем, что люди любят говорить о трансферах. Но ещё не время", - сказал Зидан на пресс-конференции перед матчем с "Гранадой".

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В статье: Зинедин Зидан Реал (Мадрид)
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