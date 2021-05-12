Барселона готова попрощаться с двумя игроками

Испанская "Барселона" открыта для предложений о приобретении у нее контрактов на датчанина Мартина Брайтвайта и бразильца Фелипе Коутинью.

Гранды Ла Лиги хотят высвободить средства, это позволит им подписать Эрлинга Холанда и усилить звено атаки другими игроками, сообщает Sport.es.

Центрфорвард Брайтвайт провел 45 игр за Барсу в этом сезоне, забил 7 голов, отличился 4 ассистами.

Коутинью длительное время отсутствует из-за тяжелой травмы. Успел в этом сезоне сыграть 14 матчей, забить 3 гола и отдать 2 голевые передачи.