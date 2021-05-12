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Барселона готова попрощаться с двумя игроками
Чтобы пополнить бюджет
La Liga
Испанская "Барселона" открыта для предложений о приобретении у нее контрактов на датчанина Мартина Брайтвайта и бразильца Фелипе Коутинью.
Гранды Ла Лиги хотят высвободить средства, это позволит им подписать Эрлинга Холанда и усилить звено атаки другими игроками, сообщает Sport.es.
Центрфорвард Брайтвайт провел 45 игр за Барсу в этом сезоне, забил 7 голов, отличился 4 ассистами.
Коутинью длительное время отсутствует из-за тяжелой травмы. Успел в этом сезоне сыграть 14 матчей, забить 3 гола и отдать 2 голевые передачи.
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