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Барселона готова попрощаться с двумя игроками

Испания
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Чтобы пополнить бюджет

Барселона готова попрощаться с двумя игроками

La Liga

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Испанская "Барселона" открыта для предложений о приобретении у нее контрактов на датчанина Мартина Брайтвайта и бразильца Фелипе Коутинью.

Гранды Ла Лиги хотят высвободить средства, это позволит им подписать Эрлинга Холанда и усилить звено атаки другими игроками, сообщает Sport.es.

Центрфорвард Брайтвайт провел 45 игр за Барсу в этом сезоне, забил 7 голов, отличился 4 ассистами.

Коутинью длительное время отсутствует из-за тяжелой травмы. Успел в этом сезоне сыграть 14 матчей, забить 3 гола и отдать 2 голевые передачи.

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В статье: Барселона Филиппе Коутиньо Мартин Брайтвайт
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